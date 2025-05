Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous souhaitiez acheter la nouvelle Apple Watch, mais que son prix élevé vous rebutait, sa version GPS 42 mm est en ce moment à un meilleur prix.

Parmi les nombreuses montres connectées sur le marché, quelques fabricants sortent du lot, grâce à un marketing agressif ou tout simplement des produits de qualité. C’est le cas d’Apple qui conjuguent les deux avec sa nouvelle gamme de montres Watch Series qui peuvent se porter au quotidien, sans pour autant négliger les relevés sportifs et les nombreuses fonctions. L’Apple Watch Series 10 est en ce moment à son meilleur prix sur Amazon.

La montre connectée Apple Watch Series 10 (42 mm GPS) est normalement vendue à partir de 449 € sur le site d’Apple. Elle est en ce moment proposée au prix de 375 € sur Amazon.

L’Apple Watch Series 10 (46 mm GPS) est aussi en promotion. Elle est vendue sur Amazon au prix de 405 € au lieu de 469 € habituellement.

C’est quoi, cette montre connectée d’Apple ?

Pour sa Watch Series 10, Apple change le design et propose une nouvelle montre plus fine, avec 9,7 mm d’épaisseur (contre 10,7 mm auparavant), mais aussi plus large et à l’écran plus étendu. La montre est élégante et se porte très bien au quotidien en dehors des séances de sport, surtout qu’elle ne pèse que 30 g. La qualité des finitions est irréprochable et Apple dote sa montre d’une résistance à l’eau jusqu’à 50 m et d’une résistante à la poussière.

L’Apple Watch Series 10 est plus fine que les anciens modèles. Sur le poignet, elle est plus discrète. // Source : Numerama

La dalle OLED de 1,78 pouce offre une grande surface d’affichage agréable à consulter. Avec une luminosité de 2 000 nits, vous n’aurez aucun problème pour consulter la Watch Series 10, y compris en plein soleil. La nouvelle technologie « OLED grand-angle » permet maintenant de consulter la montre sous la plupart des angles. Son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz offre la fluidité attendue sur une montre haut de gamme. Le mode Always-on est bien sûr présent, et vous retrouverez sur le côté la couronne rotative, bien pratique.

À ce prix, cette montre connectée est-elle une bonne affaire ?

C’est même une excellente affaire pour un modèle de montre connectée haut de gamme d’Apple récent. Les fonctions classiques sont présentes sur la Watch Series 10, avec les mesures de la fréquence cardiaque, l’électrocardiogramme, le taux d’oxygène dans le sang ou encore la température cutanée. Le gyroscope, l’altimètre et la boussole sont aussi présents et toujours précis, et le suivi de l’apnée du sommeil fait son apparition. L’Apple Watch Series 10 est compatible avec de nombreuses activités sportives, et embarque maintenant un capteur de température de l’eau et un profondimètre.

La montre offre une autonomie jusqu’à 40 heures. La puce Apple S10 permet une recharge 30 % plus rapide que sur les anciens modèles, et peut récupérer 60 % de batterie en 30 minutes.

Les points à retenir sur la Watch Series 10 :

Un grand écran lumineux et fluide

Des relevés et des capteurs très précis

Une bonne autonomie

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !