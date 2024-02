Votre iPhone est trempé ? Vous allez sans doute vouloir appliquer la technique du bol de riz pour absorber l’excédent d’eau. Néanmoins, cette pratique est déconseillée par Apple.

Quand on a son smartphone presque toujours sur soi, un accident est si vite arrivé près d’une source d’eau. Et, si les modèles d’aujourd’hui sont très résistants, la présence d’un liquide à l’intérieur peut empêcher leur bon fonctionnement. Beaucoup pensent que la meilleure méthode pour absorber l’eau est de plonger leur iPhone dans un bol de riz sec. Cette pratique, élevée au rang des remèdes de grand-mère version tech, est formellement déconseillée par Apple.

Comme repéré par MacWorld dans un article publié le 20 février 2024, la firme de Cupertino écrit noir sur blanc sur une page officielle : « Ne mettez pas votre iPhone dans un sac de riz, car de petites particules de cette graminée pourraient endommager votre appareil. » Le fait qu’Apple évoque « la méthode du bol de riz » confirme que beaucoup de personnes ont tendance à l’appliquer en pensant bien faire. Sur YouTube, on peut effectivement trouver des vidéos très visionnées vantant ses mérites, quand d’autres la proscrivent.

Message qui s’affiche sur l’iPhone quand il y a un liquide à l’intérieur. // Source : Apple

Arrêtez de plonger votre iPhone humide dans un bol de riz

Apple n’est pas la seule entreprise légitime à déconseiller l’utilisation du riz sec pour « sauver » un smartphone mouillé. Cité par USA Today, Craig Beinecke, co-fondateur de TekDry (entreprise qui sauve des téléphones de la noyade), indique : « On a fait une étude et l’usage du riz est en fait plus lent que de laisser simplement poser son téléphone sur la table. Et, en réalité, aucune des méthodes n’est assez rapide. Après 48h dans le riz, seulement 13 % de l’eau a été absorbée du téléphone. » Le risque de corrosion reste donc présent. L’efficacité du riz serait bien une légende urbaine.

Apple ne déconseille pas seulement l’usage du riz, mais aussi d’une source de chaleur externe (comme un sèche-cheveux) ou encore l’insertion d’un élément étranger dans le connecteur Lightning ou USB-C (coton-tige, serviette en papier…).

Mais, alors, que faut-il faire pour expulser l’eau de son iPhone ? Apple recommande :

« Tapotez-le en gardant le connecteur dirigé vers le bas pour éliminer l’excès de liquide. Laissez votre iPhone dans un endroit sec et bien aéré. » « Patientez au moins 30 minutes, puis essayez de recharger votre appareil à l’aide d’un câble Lightning ou USB-C. »

Apple précise que si le problème persiste (l’écran affiche qu’un liquide est détecté quand on veut recharger l’iPhone), alors il faut attendre quelques heures supplémentaires. « Il faut parfois attendre jusqu’à 24 heures pour que l’humidité disparaisse », peut-on lire. Si votre smartphone a vraiment fait un grand plongeon, n’hésitez pas à faire appel à un réparateur en cas de crainte de dégâts irréversibles. Mais certainement pas un réparateur qui s’appelle Oncle Ben’s.

