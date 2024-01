[Deal du jour] Xiaomi propose plusieurs smartphones de qualité à des prix abordables. Le récent Redmi Note 13 offre de bonnes performances à un prix attractif pour les soldes.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2024

C’est quoi, cette promotion sur ce smartphone de Xiaomi ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 est sorti le 15 janvier 2024, au prix de 229,99 €. La version 128 Go est proposé pour les soldes au prix de 199,90 € sur Amazon. Consultez notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 € pour le comparer avec d’autres modèles.

C’est quoi, le Redmi Note 13 ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 est un smartphone entré de gamme plutôt bien conçu. Son design est sobre et dans l’air du temps, avec ses tranches plates et de la place pour l’écran. Ses dimensions de 161,11 × 74,95 × 7,6 mm et son poids de 174 g en font un modèle léger, qui tient bien en main. Il embarque une dalle Oled Full HD+ d’une diagonale de 6,67 pouces. La luminosité est un peu limitée en journée, mais les contrastes quasi infinis et la bonne colorimétrie en font un écran idéal au quotidien, surtout avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Redmi Note 13 embarque la puce Snapdragon 685 couplée à 8 Go de RAM. Les tâches basiques tournent sans aucun problème. Vous pourrez regarder ou écouter du contenu en streaming, ou encore lancer des jeux vidéo dans de bonnes conditions. Les joueuses et les joueurs devront néanmoins tirer une croix sur les jeux gourmands en ressources, le Redmi Note 13 n’étant pas taillé pour.

Le Redmi Note 13 est d’une taille idéale // Source : Xiaomi

Est-ce que ce smartphone de Xiaomi vaut le coup pour les soldes ?

Le Redmi Note 13 est un modèle abordable destiné aux personnes qui n’utilise pas intensément leur smartphone. À moins de 200 €, c’est une très bonne affaire. Pour prendre des photos, il s’appuie sur trois capteurs qui font un travail correct. Pour sa gamme de prix, ne vous attendez pas à des miracles. Le Redmi est loin de ce que propose Google ou Samsung dans la gamme supérieure. Cependant, de jour et si les conditions sont réunies, il peut prendre des clichés honnêtes.

Enfin, son autonomie est d’une bonne journée et il se recharge en 1 h environ.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Notre sélection des PC et des écrans soldés intéressants

👉 Découvrez les meilleurs téléviseurs soldés dans notre sélection

👉 Les accessoires gaming en promo durant les soldes

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.