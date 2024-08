Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Annoncé mardi dernier lors de la conférence « Made by Google », le nouveau smartphone Pixel 9 Pro de Google profite déjà d’une bonne réduction chez Boulanger.

C’est quoi, cette promotion sur Google Pixel 9 Pro ?

Le tout nouveau Google Pixel 9 Pro bénéficie déjà d’une offre irrésistible. En effet, d’une part, les version 256 Go et 512 Go sont actuellement proposée pour 100 € de moins, soit 1 099 € et 1 199 €. De plus, Boulanger a rajouté une réduction supplémentaire de 50 € avec le code GOOGLE50, faisant passer le prix de la version 256 Go à seulement 1 049 €. et 1 149 € pour la version 512 Go. Il est disponible dans quatre couleurs à ce prix, à savoir : Quartz Rose, Porcelaine, Vert Sauge et Noir Volcanique.

De plus, il est possible de bénéficier d’une offre de reprise boostée à 200 € pour le rachat d’un ancien téléphone, même avec cette réduction.

Si vous préférez la version normale du Pixel 9, sachez que le smartphone affiche également une offre de reprise boostée à 150 €, ainsi qu’une réduction de 50 € avec le code GOOGLE50.

C’est quoi ce nouveau smartphone Google ?

Présenté le mardi 13 août lors de la conférence annuelle de Google, le Pixel 9 Pro est le nouveau smartphone haut de gamme du géant du web. Sur le papier, il reprend tout ce qui a fait la réputation de la gamme Pixel, mais cette fois-ci dans un format plus compact. Il affiche un écran de 6,3 pouces, une nouveauté pour un modèle Pro. Il est parfait pour ceux qui préfèrent un téléphone facile à manipuler sans faire de compromis sur la performance. Équipé d’un écran OLED LTPO avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, il offre une fluidité et une très bonne qualité d’affichage, même en plein soleil grâce à sa luminosité maximale de 3 000 nits. Le tout protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2, connu pour sa robustesse et sa capacité à resister aux petites rayures sur la durée.

Sous le capot, le Pixel 9 Pro embarque 16 Go de RAM, soit 4 Go de RAM que la version normale. Cela assure une réactivité et une fluidité sur les applications les plus gourmandes, comme les jeux mobiles exigeants. Côté photo, il profite d’un triple capteurs : un appareil principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 50 MP, et un zoom optique x5 de 48 MP qui permet des clichés détaillés, même à distance.

Le Google Pixel 9 Pro // Source : Google

Le module photo de Google, déjà réputé pour la qualité de ses clichés, s’annonce encore plus performant cette année grâce à l’intégration des nouvelles fonctionnalités de l’IA Gemini de Google. À titre d’exemple, la fonction « Add me » on peut capturer une photo de vos amis et se repositionner dans l’image en échangeant sa place avec celle de quelqu’un d’autre. Grâce à l’IA, Google fusionne les images de manière à ce que tout le monde apparaisse parfaitement ensemble sur une seule et même photo.

Gauche Droite

À ce prix, ce Google Pixel 9 Pro vaut-il le coup ?

Il est encore trop tôt pour savoir si le Pixel 9 Pro sera à la hauteur du Pixel 8 Pro, la gamme précédente de smartphones Google qui affichait un rapport qualité-prix quasi imbattable parmi les smartphones Android. Sur le papier en tout cas, ce modèle à tout pour plaire. D’autant plus avec 150 € de réduction et une offre de reprise augmentée de 200 €.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.