Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Redmi Note 13 Pro est un smartphone compatible 5G de Xiaomi. Avec une bonne fiche technique et un prix contenu, surtout en promotion, c’est un modèle au parfait rapport qualité-prix.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant le Black Friday 2024

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone de Xiaomi ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, 512 Go, est normalement vendu 449 € sur le site de Xiaomi. Il est proposé en ce moment au prix de 301,90 €, grâce à un coupon de 30 € à obtenir sur la page des promotions Xiaomi.

Retrouvez d’autres modèles de la même gamme de prix dans notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 €.

C’est quoi, le Redmi Note 13 Pro ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone milieu de gamme, compatible 5G, au design soigné pour sa gamme de prix. Ses tranches plates et ses bordures fines mettent en valeur la dalle incurvée Amoled 1,5 K d’une diagonale de 6,67 pouces. L’écran est lumineux et fluide, grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les dimensions du smartphone sont de 161,1 × 75 × 7,98 mm pour un poids de 187 g. Il offre une bonne préhension, y compris pour les plus petites mains.

Le Redmi Note 13 Pro embarque le processeur Snapdragon 7s Gen 2 de Qualcomm, couplé à 8 Go de RAM. L’ensemble des tâches tournent sans difficulté, et avec une bonne fluidité. Vous pourrez regarder ou écouter du contenu en streaming, ou même lancer des jeux vidéo dans de bonnes conditions, avec néanmoins quelques concessions graphiques sur les jeux gourmands. L’interface sous Android 15 est quant à elle ergonomique et rapide.

Le coupon qui offre la réduction // Source : Xiaomi

Est-ce que ce smartphone de Xiaomi vaut le coup à ce prix ?

Le Redmi Note 13 Pro 5G est un modèle abordable doté d’un bel écran et qui s’accompagne de très bonnes performances pour son prix. À 300 €, c’est donc une excellente affaire. Niveau photo, le smartphone de Xiaomi est équipé d’une caméra principale de 200 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx, d’un capteur macro de 2 Mpx et d’un capteur frontal de 16 Mpx. Malgré ses attributs impressionnants, ce n’est pas le meilleur photophone de sa gamme de prix, Google ou Samsung restent les rois. Les clichés manquent en effet de détails en faible luminosité. Les photos restent tout de même parfaitement exploitables, et une couche d’IA optimise la qualité d’image.

Enfin, sa batterie de 5 100 mAh offre une autonomie d’une journée et demie dans le cas d’une utilisation normale. La charge rapide 67 W permet de retrouver 100 % de batterie en moins d’une heure.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez-nous sur WhatsApp !