[Deal du jour] La récente sortie des Pixel 8 et Pixel 8 Pro ne rend pas pour autant obsolète le Pixel 7a, surtout lorsqu’il est en promotion. Il s’accompagne de plus du Chromecast avec Google TV version 4K.

C’est quoi, ce pack avec le Pixel 7a et Chromecast 4K ?

Le Pixel 7a, 128 Go, est normalement vendu 509 € sur le store officiel de Google. Il est proposé pour les soldes d’hiver au prix de 399 € dans un pack disponible sur La Fnac. Ce pack comprend aussi le Google Chromecast avec Google TV version 4K, habituellement vendu 59,99 €.

C’est quoi, le Google Pixel 7a ?

Le Google Pixel 7a possède des dimensions compactes de 152,4 × 72,9 × 9 mm et un poids de 193 g. La prise en main est excellente, avec des boutons facilement accessibles. Sa dalle AMOLED Full HD+ de 6,1 pouces et d’une résolution de 2 400 x 1 080 pixels est bien calibrée, avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. Sa bonne luminosité permet à l’écran d’être parfaitement lisible, même en plein jour. La puce Google Tensor G2 offre de bonnes performances au smartphone de Google.

L’expérience utilisateur est agréable et le Pixel 7a est encore un très bon appareil au quotidien. Les joueuses et les joueurs devront néanmoins sacrifier les graphismes de leurs jeux, pour ne pas voir leur smartphone chauffer et ramer. Le Pixel 7a est aussi l’un des meilleurs photophones sur le marché, surtout dans sa grille tarifaire. Les photos possèdent un niveau de détails élevé et sont d’une grande qualité. Les quelques défauts sont vite corrigés par l’algorithme de traitement d’images. Enfin, le Pixel 7a tiendra une bonne journée d’utilisation, dans le cas d’un usage normal, et se recharge en 2 h environ.

Le Pixel 7a dispose d’un écran OLED plutôt lumineux. Les bordures de son écran sont un peu grandes, mais c’est une concession acceptable. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

C’est quoi, Google Chromecast ?

Le Chromecast de Google est une box TV 4K qui tourne sous Android TV et dont la petite taille en fait un appareil discret. Son installation n’est pas compliquée, et il suffit de brancher le Chromecast à une prise secteur ainsi qu’au port HDMI de votre téléviseur pour le faire immédiatement fonctionner. L’interface est simple et l’application se personnalise au fur et à mesure de l’utilisation, afin d’optimiser les recommandations.

Une fois allumé, vous retrouverez vos services de SVOD habituels comme Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV+. Les modes HDR et Dolby Vision sont présents ainsi que le Dolby Atmos pour l’audio. Chromecast fait partie de l’écosystème Google Home et peut donc se contrôler via Google Assistant.

Google Chromecast 4k se dissimule facilement derrière un téléviseur // Source : Google

