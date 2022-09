En septembre, Amazon Prime Video a placé la barre très haut avec la diffusion de la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir. Quoi de neuf pour octobre ?

En septembre, Amazon a créé l’événement sur sa plateforme Prime Video en démarrant la diffusion de la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir. Octobre représente donc le mois d’après, et c’est loin d’être évident pour la multinationale.

La sélection de séries et de films des semaines à venir est un peu moins ronflante. Néanmoins, les amatrices et amateurs de frissons en auront pour leur argent : plusieurs contenus d’horreur seront proposés pour s’occuper durant la soirée d’Halloween.

The Devil’s Hour // Source : Amazon

Rappelons qu'il existe désormais le Pass Ligue 1, qui permet de regarder du foot, et qu'une augmentation de prix est programmée pour septembre.

Les films qui arrivent en octobre sur Amazon Prime Video

1er octobre : The Little Stranger

Un médecin de campagne est envoyé au chevet d’une patiente dont la famille cache de lourds secrets, possiblement liés à la sienne.

1er octobre : L’Affaire Farewell

Pendant la Guerre Froide, un colonel du KGB prend contact avec un jeune ingénieur français pour faire tomber le système russe. En découlera l’une des affaires d’espionnage les plus fascinantes de ces dernières années.

1er octobre : The Descent 1 & 2

Six jeunes femmes se donnent rendez-vous pour une expédition spéléologique. Soudain, un éboulement bloque le chemin du retour et tout va basculer.

15 octobre : La Maison au bout de la rue

Elissa et sa mère découvrent que la maison voisine a été le théâtre d’un horrible massacre. Il y a des déménagements mieux que d’autres.

15 octobre : La Colline a des yeux 1 & 2

Une famille part en vacances et se retrouve dans une zone d’essais nucléaires. Où elle sera accueillie par des mutants…

Les séries qui arrivent en octobre sur Amazon Prime Video

2 octobre : Veronica Mars, saison 4

Quatrième et dernière saison de cette série qui a un public très passionné.

7 octobre : Darknet-sur-Mer, saison 1

Deux hackers passent leur vie sur le Darknet. Un jour, des mafieux albanais vont venir leur demander des comptes.

9 octobre : Animal Kingdom, saisons 5 & 6

Le quotidien d’une famille de malfrats contrôlée par une femme âgée.

20 octobre : Mom, saison 8

Ultime saison de cette série comique centrée sur une mère célibataire qui tente de remettre de l’ordre dans sa vie après être sortie d’une cure de désintoxication. Paraît-il qu’elle n’est pas aidée par ses proches.

28 octobre : The Devil’s Hour, saison 1

Une femme se réveille chaque nuit à 3h33 du matin — la soi-disant heure du diable entre 3h et 4h du matin. Le fils de Lucy Chambers, âgé de huit ans, est renfermé sur lui-même. Sa mère parle à des chaises vides. Bientôt, son nom est inexplicablement lié à une série de meurtres brutaux dans la région… Vous n’avez rien compris ? Nous non plus.

