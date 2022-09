Disney a dévoilé les contenus qui paraîtront sur sa plateforme de SVOD tout au long du mois d’octobre. Le programme est naturellement axé sur Halloween.

En octobre, c’est Halloween. À cette occasion, Disney proposera plusieurs contenus thématiques en lien avec la période dans les semaines à venir. En revanche, il n’y aura aucun programme original événement comme la série Star Wars Andor, diffusée depuis fin septembre.

En octobre, le contenu le plus curieux de Disney+ sera sans aucun doute Werewolf by Night, signé Marvel. On y suivra un groupe de chasseurs qui doivent affronter un mystérieux loup-garou. Marvel qui se lance dans l’horreur en prévision de Blade ? On a envie de voir.

Werewolf By Night // Source : Marvel

Disney+ est un service qui coûte désormais 8,99 € par mois (une augmentation de 2 euros a accompagné le lancement de Star) ou 89,90 € à l’année.

Les séries qui arrivent en octobre 2022 sur Disney+ France.

5 octobre : Les Simpson, saison 33

Qui a besoin qu’on lui présente Les Simpson, après plus de 30 saisons ? Soit presque autant que Les feux de l’amour (qui a dépassé les 40…).

5 octobre : The Bear, saison 1

Alors qu’il doit se remettre du suicide de son frère, un jeune cuisinier doit reprendre l’établissement familial. Rien ne s’annonce facile.

12 octobre : Candy : Meurtre au Texas

Qu’est-ce qui a poussé Candy Montgomery à assassiner son amie avec une hache ?

19 octobre : Motherland: Fort Salem, saison 3

Les sorcières sont de retour pour fêter Halloween.

19 octobre : Les amateurs, saison 1

François Damiens et Vincent Dedienne en mode losers embourbés dans une drôle d’histoire.

19 octobre : Damages, intégrale

Imaginez que vous êtes une jeune carriériste pleine d’ambitions et que votre patron soit le pire tyran possible…

26 octobre : Le mystérieux cercle Bénédict, saison 2

Vous aimez les enfants héros ?

Les films qui arrivent en octobre 2022 sur Disney+ France.

7 octobre : Werewolf by Night

Dans cette production Marvel très atypique, il est question de chasseurs de monstres et d’un loup-garou…

7 octobre : Les secrets de la momie 1

Halloween pour les enfants.

21 octobre : Maléfique : Le pouvoir du mal

Angelina Jolie enfile de nouveau le costume de Maléfique, célèbre méchante de l’univers Disney. Il faut dire qu’il lui va comme un gant.

21 octobre : Deux frères

La fuite de deux frères tigres qui ont été séparés plusieurs années auparavant.

28 octobre : Terminator: Dark Fate

Il faut vraiment arrêter avec la saga Terminator au cinéma…

