[Deal du jour] Maintenant que les smartphones ne s’accompagnent plus de chargeurs, vous devrez vous le procurer indépendamment. Ce chargeur Samsung de 25 W à moins de 10 € est tout trouvé.

C’est quoi, la promotion sur ce chargeur rapide de Samsung ?

Le chargeur rapide Samsung 25 W est normalement vendu 24,90 €. Il est proposé pendant les soldes au prix de 9,29 € sur Amazon. Notez que le câble USB de type C n’est pas fourni.

C’est quoi, ce chargeur 25 W de Samsung ?

Le chargeur mural de Samsung possède un format compact, facile à caser dans un sac en cas de besoin. Il permet de recharger de nombreux appareils compatibles, smartphones et tablettes, avec une puissance de charge de 25 W. La charge est bien plus rapide qu’avec un chargeur traditionnel, sans atteindre toutefois les vitesses de chargeur 45 W ou plus.

Il fonctionne avec de nombreux smartphones, à commencer bien sûr par les Samsung Galaxy. Ces derniers pourront récupérer jusqu’à 50 % de batterie en 30 minutes. Ce chargeur peut aussi être utilisé avec les iPhone, à partir de l’iPhone 8, et les Pixels de Google. Notez que ce chargeur Samsung ne recharge qu’un appareil à la fois.

Le chargeur mural ne s’accompagne pas de son câble USB-C // Source : Samsung

Est-ce que ce chargeur vaut le coup à ce prix ?

Moins de 10 € c’est un excellent prix pour un accessoire indispensable. Le chargeur rapide de Samsung dispose de plus de la charge adaptative, qui se conformera aux capacités de votre appareil. Sa puissance maximale de 25W pour les smartphones ou les produits compatibles, peut ainsi s’adapter à d’autres modèles qui ne montent pas jusqu’à 25 W.

