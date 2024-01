L’intégralité du catalogue iTunes, l’application Disney+ (avec des films en 3D), HBO Max, Prime Video, des milliers d’applications iPad, myCANAL et Arte en France… Regarder de la télévision en direct ou des films/séries en streaming sur l’Apple Vision Pro sera facile dès le premier jour, alors que les choix sont plus limités sur un Meta Quest. Une première victoire pour Apple, malgré l’absence de Netflix et YouTube.

Présenté par Apple comme un « ordinateur spatial », le casque Vision Pro peut-il aussi devenir le téléviseur du futur ? Sa force par rapport à un écran est qu’il peut alterner entre une intégration discrète (une fenêtre 2D virtualisée sur un mur) et une expérience immersive (une salle de cinéma avec un écran géant en réalité virtuelle, par exemple). Dans sa communication, Apple mise de plus en plus sur cet aspect, en présentant le Vision Pro comme une télé, un cinéma et une salle de jeux.

Évidemment, cette idée n’est pas une nouvelle. Une décennie avant Apple, Oculus imaginait déjà de tels usages. Force est de constater que ses casques n’ont jamais réussi à prendre ce virage, la faute à un écosystème vidéo trop peu développé. Meta, qui a absorbé Oculus, n’est pas connu pour la vente de films ou de séries, tandis que les développeurs tiers sont peu à avoir joué le jeu (ou l’ont mal fait, comme en témoignent les horribles applications de Netflix ou Amazon).

À quelques jours du lancement américain du Vision Pro (le 2 février), tous les indicateurs sont au vert pour qu’Apple s’en sorte mieux. En toute logique, le Vision Pro devrait être le meilleur casque pour regarder un film, une série ou une émission en direct dès son lancement, grâce à un écosystème déjà beaucoup plus développé. Une première victoire pour Apple, alors que la route est encore longue (et que le reste, lui, aura du retard).

Un catalogue vaste, parfois en 3D, disponible dès le premier jour

En 2024, Apple a publié deux communiqués de presse sur le Vision Pro. Un sur sa date de sortie, un autre sur les expériences cinématographiques. La preuve que cet aspect est désormais devenu crucial pour la première génération du produit, alors que la batterie externe et l’absence de manettes réduisent ses possibilités par rapport à des casques concurrents.

L’interface de Disney+ sur visionOS, avec un onglet 3D sur le côté. // Source : Apple

Depuis son annonce en juin, le Vision Pro est régulièrement présenté comme un casque taillé pour le cinéma. Ses deux écrans Micro-OLED 4K devraient offrir une qualité supérieure à la concurrence, tandis que visionOS promet une virtualisation optimale des films, sous la forme de petites fenêtres flottantes et redimensionnables. Il y a aussi les « environnements 3D » intégrés à visionOS qui permettront, depuis n’importe quelle app, de se téléporter dans une salle de cinéma, sur le toit d’un immeuble ou dans l’espace. Le Vision Pro ambitionne de repousser les limites de la diagonale de votre téléviseur.

L’écran est trop petit ? Agrandissez-le. // Source : Apple

En plus des écrans virtuels, Apple part avec un autre avantage : les contenus. Sa première force est iTunes, qu’il a renommé Apple TV en 2021. Les propriétaires d’un Vision Pro disposeront d’un catalogue rempli de millions de films et de séries, ainsi que de 150 films en 3D au lancement. Un retour inattendu, alors que les films 3D avaient disparu du marché.

En plus d’iTunes, plusieurs applications sont annoncées dès le lancement du Vision Pro avec la possibilité de télécharger du contenu en local, pour les regarder sans réseau (certaines seront nativement conçues pour visionOS, d’autres des portages de la version iPadOS). Une fonctionnalité très rare sur les casques concurrents :

Apple TV+ bien sûr, ainsi que les autres chaînes disponibles dans le logiciel Apple TV ( Paramount+ , MLS Season Pass , Explore …)

bien sûr, ainsi que les autres chaînes disponibles dans le logiciel Apple TV ( , , …) Disney+ , qui proposera gratuitement des films 3D à ses abonnés. C’est la première fois qu’un service de streaming ajoute du contenu immersif.

, qui proposera gratuitement des films 3D à ses abonnés. C’est la première fois qu’un service de streaming ajoute du contenu immersif. Prime Video , peut-être sous la forme de l’app iPad (Apple n’a rien dit pour l’instant). Dans tous les cas, on pourra agrandir l’écran et simuler un environnement virtuel.

, peut-être sous la forme de l’app iPad (Apple n’a rien dit pour l’instant). Dans tous les cas, on pourra agrandir l’écran et simuler un environnement virtuel. MAX , qui a remplacé HBO Max aux États-Unis. La maison de Game of Thrones, Succession ou Harry Potter.

, qui a remplacé HBO Max aux États-Unis. La maison de Game of Thrones, Succession ou Harry Potter. MUBI , un service de streaming réputé pour la qualité des contenus qu’il diffuse.

, un service de streaming réputé pour la qualité des contenus qu’il diffuse. NBA, qui proposera son abonnement pour regarder les matchs et obtenir des informations avec une interface enrichie.

La NBA a tout compris à visionOS : elle ne va pas se contenter d’un seul écran en 2D. undefined

En France aussi, au moins deux développeurs majeurs lanceront une application visionOS dès le 2 février, même si le Vision Pro n’est pas disponible en France. myCANAL et ARTE ont finalisé leurs applications spatiales, avec la promesse d’une intégration parfaite au casque d’Apple. Cela veut dire qu’il sera possible de regarder la télévision française dans le casque dès le 2 février, après avoir téléchargé myCANAL sur l’App Store américain. C’est impossible sur un Meta Quest.

Dans un autre genre, TikTok promet une application visionOS au lancement du casque, avec une nouvelle manière de scroller (sans doute en 3D). Là encore, c’est une première pour un casque XR. Plein d’autres applications, visionOS-native ou iPadOS, seront disponibles au lancement.

Voici myCANAL sur visionOS, avec une interface 3D et translucide. Les développeurs promettent des contenus natifs dans le futur. // Source : Canal+ / App Store

Malgré ces bons signes, plusieurs incertitudes règnent sur l’avenir de visionOS. L’absence de Netflix ou de YouTube, qui boycottent volontairement Apple en désactivant leurs applications iPad, en est évidemment une. Safari permettra de regarder leurs contenus vidéo en attendant, mais ne permettra pas de télécharger une série localement (et Apple ne permettra pas d’ajouter Netflix sous la forme d’une web-app dans visionOS 1.0). Fin janvier, on ne sait toujours pas si un contenu vidéo lu depuis Safari peut être agrandi à l’infini et inséré dans un environnement 3D, comme les applications officielles.

Autres questions plus sociales : a-t-on envie de regarder la télé dans un casque ? En présence d’autres personnes, la réponse semble évidemment non. Seul(e), tout dépendra du confort. Le Vision Pro se fera-t-il aussi facilement oublier qu’un téléviseur ? C’est un enjeu important pour Apple, même si le plus dur, à savoir convaincre les développeurs, semble derrière lui (au moins pour le divertissement vidéo, Apple semble en difficulté sur d’autres catégories, comme les jeux vidéo et la productivité).

Un écran aussi grand depuis son canapé ? Ce n’est pas un concept, c’est possible avec le Vision Pro et la réalité mixte. // Source : Apple

Le prochain enjeu pour Apple : créer du contenu immersif, notamment sportif

À terme, Apple espère que les développeurs créeront du contenu pour le Vision Pro. Quatre vidéos spatiales seront disponibles gratuitement dans l’application Apple TV le 2 février, avec un nouveau format 8K 3D à 180 degrés. Numerama avait pu en apercevoir quelques-uns en juin, lors de son essai du Vision Pro à Cupertino. Il y a notamment un concert et des explorations de la nature.

S’il est trop tôt pour mesurer l’intérêt des consommateurs, Apple sait que son Vision Pro ne peut pas se contenter de diffuser des émissions télé en 2D. Son achat de droits sportifs, comme le foot aux États-Unis, laisse évidemment penser qu’Apple imagine un monde où l’on pourra regarder un match depuis un stade, comme si on y était vraiment. Reste à savoir quand et si les gens en auront envie.

Avec ses contenus immersifs, Apple veut démontrer qu’il y a un avenir pour ce nouveau format. Pour l’instant, le Californien avance seul. // Source : Apple

Dans la fiche de son application visionOS, Canal+ explique que « des fonctionnalités supplémentaires seront disponibles dans les prochaines versions, y compris des innovations exclusives au Vision Pro ». Un bon encouragement pour la suite, même si personne n’imagine une série tournée en 8K 3D 180 degrés pour un produit vendu à quelques dizaines de milliers d’exemplaires. L’avenir du Vision Pro est aussi celui des contenus immersifs. Et on a hâte de tester tout ça !

