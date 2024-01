Apple a officialisé la date de sortie du Vision Pro. Son ordinateur spatial sera disponible le 2 février 2024, aux États-Unis.

Certains experts avaient senti l’annonce : éternel absent du CES, Apple fera quand même parler de lui dans les couloirs du Convention Center de Las Vegas. Dans un communiqué publié le 8 janvier, la firme de Cupertino a officialisé la date de sortie du Vision Pro. Son casque, qu’il aime appeler un ordinateur spatial, sera disponible le 2 février aux États-Unis, au prix de 3 499 dollars.

Les précommandes pour le Vision Pro ouvriront dès le 19 janvier, à 5h du matin, heure du Pacifique (14h en France). Nul doute qu’il devrait y avoir des bousculades pour mettre la main sur ce produit d’un nouveau genre, amené à révolutionner notre rapport aux fonctionnalités pourvues par un ordinateur (productivité, divertissement). Pour le moment, on ne sait pas quand sortira le Vision Pro en France ou ailleurs dans le monde. « L’ère de l’ordinateur spatial est arrivé », promet Tim Cook qui voit le casque comme le produit technologique le plus avancé, jamais créé.

Pour accéder au Apple Vision Pro à l’Apple Park, il fallait être patient. // Source : Numerama

Rendez-vous en février pour le casque Apple Vision Pro

L’Apple Vision Pro sera aussi bien disponible sur la boutique en ligne d’Apple que dans les magasins physiques. Au niveau des caractéristiques, il est pourvu d’une puce Apple M2 (alors que certains Mac viennent de passer à la M3) et de 256 Go de stockage. Il est livré avec plusieurs accessoires pensés pour le confort : le Solo Knit Band et le Dual Loop Band, qui offrent chacun une option pour améliorer le port du casque (en fonction de ses préférences et de la morphologie de son crâne).

Solo Knit Band Dual Loop Band

Dans la boîte, on trouvera aussi une protection pour l’avance du casque quand on ne l’utilise pas, une chiffonnette pour le nettoyer, une batterie et un câble pour la recharge (l’adaptateur secteur est fourni). Celles et ceux qui portent des lunettes pourront faire l’acquisition de lentilles adaptées au Vision Pro, pour quelques dizaines de dollars supplémentaires (fournies par ZEISS).

Sur la partie logicielle, Apple évoque le chiffre suivant : plus d’un million d’applications iOS et iPadOS seront compatibles, accessibles depuis un App Store spécifiquement conçu pour le Vision Pro. La multinationale évoque des jeux vidéo, dont plusieurs dizaines tirés du catalogue Arcade. Il y aura aussi des expériences 100 % inédites, qui tireront profit de la juxtaposition de différentes réalités. On pense par exemple à la possibilité de visionner des vidéos spatiales, réalisées avec un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max.

Apple Vision Pro Il n’y a pas d’offres pour le moment

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !