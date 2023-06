Pour promouvoir son casque Apple Vision Pro, Apple met en avant des captures d’écran de son application TV. On peut y voir un nouveau logo « 3D » qui laisse supposer qu’Apple s’apprête à vendre des films 3D pour la première fois de son histoire. Pourtant, le marché est à l’abandon.

À la fin des années 2000, la 3D a eu son heure de gloire. Popularisée par le film Avatar de James Cameron (2008), la technologie a convaincu les constructeurs de téléviseurs qui se sont mis à l’intégrer à tous leurs produits. Les Blu-Ray 3D ont aussi eu le vent en poupe, puisque l’industrie entière était convaincue que la télévision se consommerait un jour en relief. (On se souvient même de la conversion automatique de certains téléviseurs, qui transformaient les émissions 2D en programmes 3D).

15 ans plus tard, la 3D est un échec industriel. Encore présente au cinéma, surtout parce qu’elle permet de vendre des places plus chères et de rentabiliser les coûteux vidéoprojecteurs achetés par les salles, la 3D a fait sa disparition des écrans de télévision, tandis qu’elle est devenue quasiment impossible à trouver en Blu-Ray ou en téléchargement (il existe encore des vidéoprojecteurs 3D, mais le contenu est rare). La 3D pourrait néanmoins avoir un sauveur : Apple.

Apple va vendre des films en 3D

En 2023, l’unique moyen de regarder un film en 3D à la maison est souvent le piratage (et encore, certains films sont introuvables…). C’est simple, l’offre légale a tout simplement disparu. Les Blu-Ray 3D sont rarement produits, certains blockbusters diffusés en 3D au cinéma continuent leur vie en 2D et aucun service de vidéo à la demande majeur ne propose des films en 3D. Même le streaming (Netflix, Prime Video, Disney+) ne s’y est jamais mis.

Avec son casque Vision Pro en 2024, Apple pourrait être l’inattendu sauveur de la 3D. Capable de projeter des films dans une qualité exquise, le casque de réalité mixte de la marque californienne veut redonner le goût de la 3D à ses utilisateurs grâce à une profondeur jamais atteinte et à une qualité visuelle qu’aucun cinéma n’a jamais réussi à reproduire (la 3D diminue généralement la luminosité de la projection). Même s’il n’a rien confirmé pour l’instant, Apple devrait prochainement publier des films en 3D sur son magasin Apple TV (ex-iTunes Store) pour alimenter l’offre légale à destination de son casque.

Dans l’application Apple TV de visionOS, certains contenus sont présentés comme 3D. // Source : Apple

À Cupertino le 6 juin 2023, Numerama a eu l’opportunité de regarder quelques films en 3D avec l’Apple Vision Pro. Avatar 2, un concert d’Alicia Keys, une série sur les dinosaures… L’application « TV » d’Apple présentait du contenu comme « 3D » grâce à une nouvelle icône en forme de casque. Sans commenter précisément ses plans, Apple nous a confirmé qu’il comptait être un fournisseur de contenus adaptés à son casque au lancement.

Si l’application Apple TV se met à commercialiser des films en 3D en 2024, le reste du marché pourrait suivre. Google Play Movies, Netflix, Prime Video, Disney+, Fnac, Orange… Le monde de la VOD/SVOD pourrait être tenté d’héberger des contenus en trois dimensions. De quoi donner une seconde vie aux téléviseurs 3D actuellement en circulation, voire relancer le marché ?

Vers un retour des téléviseurs 3D ?

Au CES 2023, le grand salon de l’électronique, Numerama s’était étonné de voir des constructeurs annoncer des téléviseurs 3D sans lunettes. Ont-ils vu juste avant tout le monde ? Dans les prochains mois, le marché devrait être très attentif aux annonces d’Apple qui, avec son Vision Pro, pourrait donner une seconde chance aux contenus en 3D. Si Apple parvient à relancer l’intérêt des consommateurs, alors Samsung, LG, Hisense, TCL et consorts ont grand intérêt à équiper leurs téléviseurs actuels de dalles 3D, pour que les films vendus par Apple et les autres puissent aussi être consultés en dehors du casque.

Entre 2016 et 2017, Samsung, LG et Sony ont annoncé abandonner le marché des téléviseurs 3D. // Source : LG

Avec son Vision Pro en 2024, Apple pourrait faire justice à des centaines de contenus 3D introuvables en ligne, alors que leurs effets visuels avaient plu au cinéma. Si Apple récupère un grand catalogue en s’alliant avec les marques, alors Hollywood pourrait de nouveau tout miser sur la 3D. Encore faut-il que les consommateurs en aient envie, puisque la 3D a toujours divisé.

