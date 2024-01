L’opérateur Free Mobile renouvelle sa promesse faite il y a deux ans de ne pas augmenter le prix de ses forfaits téléphoniques jusqu’en 2027. Cela, malgré l’inflation et l’étoffement des abonnements.

C’était une promesse faite en 2022. À l’occasion de l’anniversaire marquant les dix ans de Free Mobile, l’opérateur téléphonique prenait l’engagement de ne pas augmenter le prix de ses forfaits pendant 5 ans. Deux ans ont passé depuis, et le groupe a tenu parole jusqu’à présent. Et le groupe a renouvelé sa promesse ces jours-ci.

Interrogé le 9 janvier par Le Parisien, le directeur général de Free, Nicolas Thomas, a déclaré que la grille tarifaire actuelle restera bloquée pour les trois prochaines années. Le forfait principal reste à 19,99 euros par mois, tandis le forfait à bas coût demeure à 2 euros par mois. Des remises existent par ailleurs pour celles et ceux qui ont Free comme fournisseur d’accès à Internet.

Free 2 euros. // Source : Numerama

Le renouvellement de l’engagement de l’opérateur n’est pas anodin à l’heure où le taux d’inflation a atteint 5,2 % en 2022 et 4,9 % en 2023. La tendance est à la baisse toutefois : 3,7 % et 3,9 % pour les deux derniers mois de l’année passée, contre des taux à 6 % et plus dix mois plus tôt. D’autres opérateurs n’ont pas gelé leur prix, entraînant une hausse, quoique modérée.

Les abonnements sont donc censés rester au même prix jusqu’en 2027. Après cette date, l’opérateur réévaluera sans doute sa position. En attendant, les abonnements du groupe devraient continuer à profiter de quelques améliorations pour un tarif inchangé. Le groupe l’a d’ailleurs déjà fait en 2023, malgré un contexte économique défavorable.

Des forfaits qui s’étoffent

Par exemple, l’opérateur a intégré de nouvelles destinations dans son forfait central et ajouté 10 Go de données supplémentaires en cas de voyage à l’étranger. Il a aussi augmenté l’enveloppe de données pour les personnes utilisant sa 4G et 5G en France, en la passant à 250 Go au lieu de 210 Go. Les débits ont par ailleurs progressé en 4G et la formule de base a été améliorée.

Dernièrement, pour fêter les 12 ans de l’opérateur, l’entreprise a intégré l’app TV (Oqee) à l’offre mobile. Celle-ci donne le replay en HD de TF1, FR2, M6, mais aussi le contrôle du direct, et l’accès à un catalogue de plus de 500 films et séries avec Oquee Ciné. C’est une sorte de MyCanal en version gratuite. Un avantage de plus, sans effet sur le prix.

Des efforts qui sont de nature à séduire la clientèle, mais qui interrogent néanmoins sur la faculté de l’opérateur à conserver une forte capacité à investir, notamment dans la 5G. Or, les métriques régulières faites par le régulateur des télécoms (Arcep) montrent que Free Mobile reste toujours un peu derrière ses rivaux, même si le fossé se résorbe année après année.

Pour aller plus loin Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.