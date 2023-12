Avec seulement 50 Mo par mois, le forfait Free à 2 euros par mois (0 euro pour les abonnés Freebox) n’a jamais été adapté à un usage Internet. Avec la nouvelle option Booster à 2,99 euros par mois, il devient enfin possible d’en faire un bon usage.

Vous cherchez un forfait mobile à petit prix pour un usage très occasionnel (vos grands-parents, par exemple, qui ne passent pas leurs journées sur Netflix et sur YouTube) ? Le forfait Free 2€ vient de gagner en attractivité.

Le 7 décembre, Free a discrètement actualisé la page dédiée à son forfait le plus abordable. Si son prix reste le même (2 euros, 0 euro en cas d’abonnement Freebox), son « option Booster », qui permettait autrefois d’obtenir 1 Go d’Internet, intègre désormais 5 Go de données. L’augmentation est encore plus forte à l’étranger avec un passage de 1 Go en Europe/DOM à 6 Go. L’option est toujours proposée au tarif de 2,99 euros par mois, que vous soyez abonnés Freebox ou non. C’est Tiino-X83 qui l’a remarqué en premier sur X.

Dans l’espace client Free Mobile, on peut souscrire à la nouvelle option Booster. Free facture 10 euros à la souscription. // Source : Numerama

Pour 2,99 ou 4,99 euros par mois, Free Mobile propose un excellent rapport qualité-prix

Avec l’option Booster, le forfait Free à 2 euros gagne immédiatement en intérêt. 5 Go peuvent suffire à un usage sédentaire, dans le cas d’une personne majoritairement connecté au Wi-Fi de sa maison. Il faut aussi dire que les 50 Mo inclus par défaut sont ridicules et peuvent être consommés en seulement quelques notifications.

Forfait 2€ Forfait 2€ Booster Appels 2 heures Illimités SMS/MMS Illimités Illimités Messagerie vocale visuelle ✅ ✅ Internet en France 50 Mo 5 Go en 4G Internet en Europe 50 Mo 6 Go en 4G Prix sans forfait Freebox 2 euros 4,99 euros Prix abonné Freebox 0 euro 2,99 euros

Le seul défaut de l’option Booster est qu’elle oblige l’abonné existant au forfait Free 2€ à payer des frais de souscription. Une facture de 10 euros pour une option à 2,99 euros par mois semble assez inapproprié… Mais si vous conservez le forfait longtemps, cet excès sera rapidement absorbé (il revient à 83 centimes par mois sur un an). Les nouveaux abonnés, eux, peuvent ajouter l’option Booster à leur forfait à la commande. Ils payeront 10 euros pour leur carte SIM, mais n’auront rien à ajouter pour les 5 Go d’Internet.

Seule interrogation : ce changement va-t-il durer ? Dans le passé, Free a déjà fait évoluer son option Booster, parfois en diminuant l’enveloppe data. Avec 5 Go, il n’a jamais été aussi généreux.

Le forfait Free 2€ boosté est-il meilleur que celui de ses concurrents ?

Que propose la concurrence à un tarif équivalent à celui de Free Mobile ?

Sosh (Orange) propose 1 Go d’Internet pour 7,99 euros par mois.

Red (SFR) propose 1 Go d’Internet pour 4,99 euros par mois.

B&You (Bouygues) propose 5 Go d’Internet pour 4,99 euros par mois.

Il existe des offres alternatives, listées dans notre comparateur des forfaits mobiles.

À 4,99 euros par mois, seul Bouygues propose une offre similaire à celle de Free Mobile. Dans l’hypothèse où vous êtes abonnés Freebox, il est quasiment impossible de rivaliser avec le forfait boosté à 2,99 euros par mois, qui est une des meilleures affaires de France.

