Free Mobile profite d’un réaménagement des fréquences pour améliorer le débit de ses clients en 4G. Le changement est déjà actif sur la majorité du territoire. Il reste à basculer la région parisienne.

C’est une amélioration bienvenue pour la clientèle de Free Mobile. L’opérateur a commencé en 2022 à faire évoluer son réseau téléphonique pour augmenter les débits accessibles en 4G, lorsque les mobinautes se trouvent à proximité de certaines antennes relais. Cette progression doit s’achever en 2023, avec la mise à jour des infrastructures situées en Île-de-France.

« Nous avons augmenté la largeur de bande des fréquences LTE 2100 à 15 MHz sur la majeure partie du territoire. La région parisienne devrait être basculée pour début 2023. Vous bénéficiez de débits 4G supplémentaires automatiquement », explique ainsi l’un des comptes Twitter de Free Mobile, dans un message publié le 21 décembre 2022.

Une bande de fréquences plus large

Pour la 4G, Free Mobile utilise plusieurs portions du spectre électromagnétique : Il utilise les bandes 700 mégahertz (MHz) 1 800 MHz, 2 100 MHz (ou 2,1 gigahertz — GHz) et 2 600 MHz (2,6 GHz). Dans le cas de la tranche 2,1 GHz, Free Mobile utilise activement plus de 5 200 sites sur tout le territoire, selon des statistiques arrêtées au 1er décembre 2022.

Or, il s’avère que l’opérateur ne bénéficiait que d’un bloc relativement réduit dans la portion des 2,1 GHz : un bloc de 5 MHz seulement. Mais, à partir du 20 août 2021, rappelle le régulateur des télécoms, la part octroyée à Free Mobile est passée à 15 MHz, sur la liaison montante (envoi de données) et sur la liaison descendante (récupération de données).

En attendant l’arrivée de la 5G, qui est en cours de déploiement, la connectivité en 4G s’améliore chez Free Mobile. // Source : Melvyn Dadure pour Numerama

Les sites spécialisés comme Univers Freebox avaient décelé plus tôt cette année des évolutions sur la gestion de la bande 2,1 GHz par Free Mobile. Ce réaménagement est lié à l’accord passé entre le gouvernement, les opérateurs et le régulateur début 2018 sur l’accès et l’exploitation des fréquences, en échange de règles à respecter en matière d’aménagement du territoire.

Si vous êtes chez Free Mobile avec un smartphone compatible en 4G, vous n’avez rien à faire de particulier pour bénéficier de cette nouvelle capacité — sauf à vous trouver non loin d’une antenne gérant ces fréquences en 2,1 GHz. La mise à jour du réseau se fait de manière transparente pour le public. Pour les Franciliens et les Franciliennes, il ne reste qu’à attendre quelques semaines.

(mise à jour avec une correction sur le nombre des antennes-relais de Free Mobile en 2 100 MHz)