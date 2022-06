OQEE, l’application TV de Free, est désormais intégrée aux offres Freebox mini 4K, Freebox HD, Freebox Crystal et Freebox One. Auparavant, elle était réservée aux détenteurs d’une Freebox Pop, Delta ou Revolution.

Lancé en même temps que la Freebox Pop, OQEE n’était auparavant que le nom de l’interface télé des nouveaux décodeurs de Free. Entre-temps, le service a beaucoup évolué. OQEE est dorénavant une application disponible sur une multitude d’appareils connectés, comme les smartphones, les tablettes, les téléviseurs connectés et certains boitiers télé (Apple TV). Elle permet aux abonnés de Free d’accéder à des services de partout, comme la télévision en direct, le contrôle du direct, le replay ou l’enregistrement dans le cloud.

Mardi 28 juin, Free annonce étendre OQEE à la totalité de ses abonnés fixes. L’application est maintenant accessible avec toutes ses offres, y compris les plus anciennes.

Vous l'attendiez, OQEE est désormais disponible pour les abonnés mini 4K, Freebox HD, Freebox Crystal et Freebox One 🔥 🤩



Profitez de la TV puissance OQEE sur tous vos appareils : smartphones, tablettes, Apple TV et TV connectées 👏 pic.twitter.com/4pqbcQsLKh — OQEE by Free (@OQEEbyFree) June 28, 2022

Un second décodeur gratuit

À quoi peut servir OQEE pour ces personnes ? Il est important de comprendre que l’interface des anciens décodeurs télé ne va pas évoluer. Les Freebox mini 4K, HD, Crystal et One vont conserver leurs anciennes applications, OQEE restera réservé aux Freebox les plus modernes. Il faut voir l’application comme un bonus ajouté gratuitement aux anciennes offres, pour les autres appareils de la maison.

Alors, dans quelles circonstances OQEE peut-il s’avérer utile ? Il y a plusieurs scénarios imaginables, comme le fait de regarder un programme en direct sur son smartphone ou sa tablette, sans posséder un abonnement myCANAL, Salto ou Molotov. Tout passe par OQEE, gratuitement. Ensuite, on peut aussi imaginer que le ou la propriétaire d’une Freebox mini 4K achète un boîtier Apple TV pour avoir un second décodeur dans une chambre, sans abonnement supplémentaire.

Pour aller plus loin Avec l’Apple TV 4K, Free propose un choix de box TV plus adapté aux clients Apple

En étendant OQEE à toutes ses offres, Free poursuit une stratégie intéressante dans le domaine de la télé à la demande. Il est désormais l’opérateur avec l’application la plus complète, alors que les autres se contentent généralement d’applications très élémentaires pour accéder aux chaînes. On l’imagine bien continuer à aller plus loin, pour renforcer son écosystème et, pourquoi pas, créer une version indépendante de ses abonnements.