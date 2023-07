Le forfait historique de Free Mobile, appelé aujourd’hui « Free 5G », est depuis toujours une des meilleures offres pour les personnes qui voyagent à l’étranger. L’ajout de 6 nouvelles destinations et de 10 Go de DATA supplémentaires le rend encore plus attractif.

Il existe un drôle de paradoxe chez Free. En France, la qualité de son réseau mobile est régulièrement décriée, à tel point que de nombreuses personnes refusent d’opter pour ses offres aux tarifs alléchants, pour capter mieux chez ses concurrents. À l’étranger en revanche, le forfait Free 5G est sans doute le plus rentable pour rester connecté à l’étranger. États-Unis, Canada, Mexique, Australie, Chine, Suisse, Tunisie, Algérie… Le forfait de Free permet de se connecter gratuitement à la 4G de ces pays, parfois même à la 5G, ce qui le rend souvent plus compétitif que les cartes SIM vendues sur place. Certains s’abonnent même seulement un mois pour partir en vacances, pour dire à quel point son offre est reconnue.

Mardi 25 juillet (Free ne fait des annonces que les mardis), l’opérateur annonce une amélioration conséquente de son offre principale, toujours à 20 euros par mois hors promotion (15,99 euros pour les abonnés Freebox, 9,99 euros pour les abonnés Freebox Pop). L’enveloppe de données comprise à l’étranger passe de 25 Go à 35 Go, tandis que 6 nouveaux pays s’ajoutent à la formule, qui comprend désormais 117 destinations.

Le meilleur forfait pour partir en vacances

Si vous comptiez partir au Sénégal, à Madagascar, aux Comores, en Colombie, au Costa Rica ou aux Émirats arabes unis, Free vient peut-être de vous faire économiser de l’argent. Ces 6 destinations sont maintenant incluses dans le forfait 5G, ce qui permet de profiter de son forfait normalement là-bas, dans la limite des 35 Go de données incluses en 4G/5G. Une enveloppe généreuse, bien au-dessus des forfaits habituellement vendus aux touristes.

En France, le forfait de Free inclut 210 Go de données en 4G et en 5G, ce qui en fait un des plus riches du marché (mais gare aux mauvaises antennes, qui rendent sa 5G parfois lente). Les abonnés Free Mobile également propriétaires d’une Freebox n’ont pas de limite de données, ils peuvent profiter de son réseau en illimité.

S’il est difficile de recommander les yeux fermés le forfait de Free (le mieux est de le tester son réseau un mois avec une carte prépayée, pour savoir si sa connexion est suffisamment bonne pour les endroits où vous vous trouvez), difficile de ne pas vous suggérer d’opter pour une puce Free à chaque fois que vous partez en vacances. Même en rajoutant les 10 euros nécessaires à la création d’une carte SIM (ou d’une eSIM), vous devriez mieux vous en sortir qu’avec un forfait local.

