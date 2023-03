Oqee Ciné est la nouvelle offre de Free pour sa clientèle : proposer un accès à des films et des séries sans surcoût. Il suffit juste d’accepter de voir quelques publicités avant et pendant la diffusion.

De la vidéo à la demande, accessible gratuitement ? C’est le pari de Free avec une nouvelle plateforme, dévoilée le 7 mars par le fournisseur d’accès à Internet. Son nom ? Oqee Ciné. Sa promesse ? Plus de 300 films et séries visionnables à tout moment en illimité, ainsi que des centaines de chaînes de télévision en direct et des options de rediffusion.

Une offre réservée aux clients de Free… et financée par de la pub

Une offre en apparence alléchante, face à la pléthore de plateformes en SVOD qui réclament un paiement mensuel ou annuel, mais assortie de deux préalables. D’abord, il faut être titulaire d’un abonnement à la Freebox. Ensuite, il faut accepter de visionner des encarts publicitaires en début de visionnage, et pendant la diffusion du programme.

Ce genre d’offre s’appelle de l’AVOD, acronyme pour advertising video on demand. Il s’agit d’une formule dont le financement repose partiellement ou totalement sur la présentation d’annonces publicitaires. Dans le cas d’Oqee Ciné, une publicité est montrée au lancement et d’autres sont réparties sur le programme (des traits jaunes sur la barre de progression indiquent leur position).

Oqee Ciné est le prolongement du service Oqee, dont les premiers pas remontent à 2020. Il permet au passage de le muscler en étendant l’offre au cinéma et aux séries, en plus de l’accès à la télévision, sans toucher au prix de l’offre de base ni en facturant l’accès à ces contenus. Comme les autres services de VOD, le catalogue d’Oqee Ciné sera amené à évoluer dans le temps.

Si vous n’avez pas une Freebox à la maison, vous n’êtes pas éligible à Oqee. // Source : Ulrich Rozier pour Numerama

En somme, l’expérience proposée par Oqee Ciné est semblable à ce que l’on voit à la télévision, avec les coupures publicitaires pendant un film, mais aussi avant, mais aussi sur YouTube. Ce genre de modèle financé par la publicité peut aussi exister dans une offre payante de SVOD : c’est typiquement ce que propose Netflix avec sa proposition « Essentiel avec pub ».

Dans le cas du géant américain de la vidéo à la demande par abonnement, il faut payer 5,99 euros par mois (soit 3 euros de moins que l’offre la plus économique) pour avoir le droit à un accès catalogue pour un seul écran, avec une qualité limitée (720p). Quant à la publicité sur Netflix, elle dure entre 15 et 30 secondes au début de la vidéo, et de 4 à 5 minutes par heure.

Pour Oqee Ciné, l’application dédiée permet d’accéder au catalogue sur Android (smartphne, tablette, Android TV), sur l’écosystème Apple (iOS, iPadOS, AppleTV), mais pas sur les TV Samsung ni via le navigateur web. Côté player TV Freebox, sont pris en charge les players Pop, Devialet et Révolution. Sont écartés le player mini 4K et le player Crystal / V5.

