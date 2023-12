Sony gâte les abonnés PlayStation Plus avec le passage à la nouvelle année. En janvier, les concernés pourront notamment récupérer le très touchant A Plague Tale: Requiem.

L’année 2024 démarre plutôt très bien pour les abonnés PlayStation Plus. En janvier, Sony va leur offrir un trio de jeux intéressants, avec surtout A Plague Tale: Requiem (qui vous arrachera peut-être une larme) et Nobody Saves the World (qui mérite d’être connu).

PlayStation Plus en janvier 2024 // Source : Sony

L’abonnement PlayStation Plus est obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. Il existe trois formules différentes :

Les jeux dans le PS Plus en janvier 2024

Trois jeux seront offerts en janvier avec l’abonnement PS Plus, à partir du mardi 2 janvier. Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ils seront disponibles gratuitement jusqu’au lundi 5 février.

A Plague Tale: Requiem

Visuellement époustouflant, A Plague Tale: Requiem est porté par une narration hyper touchante, centrée sur un duo de jeunes héros plongés dans des décors sombres. Amicia va tenter de sauver Hugo de sa malédiction, en suivant une étrange prophétie.

8/10 A Plague Tale: Requiem Lire le test 40,49 € sur Amazon Points forts Vraiment très beau

Touchant de A à Z

De belles évolutions un peu partout Points faibles Gameplay encore perfectible

Quelques couacs techniques

Prévoyez une boîte de mouchoirs

Evil West

Evil West est un jeu d’action très bourrin, dans lequel on tue des ennemis par dizaine, à distance comme au corps-à-corps. Il y a de bonnes sensations, on peut y jouer en coopération mais il faut aimer les phases qui se répètent.

6/10 Evil West Lire le test 49,99 € sur Amazon Points forts Gameplay jouissif

Scénario un peu rigolo

Le mode pour les arachnophobes Points faibles Un manque cruel de variété

Direction artistique quelconque

Ça pourrait être plus beau

Nobody Saves the World

Sorti en 2022. Nobody Saves the World est un RPG généreux et addictif, qui s’appuie sur un récit humoristique et un gameplay hyper intelligent. Franchement, c’est un excellent jeu qui mérite sa chance.

8/10 Nobody Saves the World Lire le test 20,99 € sur Steam Points forts Un casting de transformations loufoque

Humour omniprésent

D’une générosité débordante Points faibles Ergonomie perfectible

Gare à la lisibilité

Quelques pics de difficulté frustrants

