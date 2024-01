Quelques jours avant le coup d’envoi du CES 2024, LG lève le voile sur un robot au design tout mignon. On en veut déjà un.

Du 9 au 12 janvier, les enthousiastes de la tech au rendez-vous au CES de Las Vegas, grande messe où sont dévoilées les innovations de demain et où Numerama sera présent. Il y a toujours à boire et à manger. Au sein du Convention Center de la ville qui s’anime surtout la nuit, tout se croise : des produits étranges qui ne sortiront probablement jamais et des objets plus mignons. Comme le petit robot annoncé par LG dans un communiqué publié le 27 décembre.

La firme coréenne a pris les devants en présentant ce qu’il appelle un « agent intelligent pour la maison connectée », boosté par une intelligence artificielle, plusieurs jours avant l’ouverture des portes du salon. Mais le produit sera bien du voyage à Las Vegas pour matérialiser les avancées de LG dans plusieurs domaines, comme la robotique et l’IA. Le petit robot, beaucoup moins effrayant que celui conçu par Tesla, sera visiblement capable de faire beaucoup de choses.

Robot mignon de LG // Source : LG

Un super hub connecté déguisé dans un robot mignon

LG estime que son robot, aux yeux malicieux affichés sur un écran, peut tout à la fois gérer une maison et servir de compagnon. Le design est très amical, avec ses petites pattes qui lui permettent de se déplacer librement, et cette poignée qui donne l’impression qu’il porte un casque audio. LG ne s’y trompe pas en optant pour un robot mignon : s’il veut en installer dans un maximum de foyers, il ne faut pas qu’il fasse peur. Après tout, il est susceptible d’interagir avec des enfants. Ce fut le cas par le passé avec CLOi.

Sinon, cet « agent intelligent pour la maison connectée », boosté par l’IA et intégrant une palanquée de technologies arrivées à maturité (la reconnaissance faciale, par exemple), peut être vu comme un super hub connecté et mobile. Il s’immisce parfaitement dans un écosystème de domotique pour contrôler les autres objets connectés de la maison. Il est même pourvu de capteurs pour enregistrer des données sur les conditions de vie (température, humidité, qualité de l’air…) et, on imagine, adapter les appareils en conséquence.

Le robot peut même servir de garde pour surveiller différentes pièces quand on est absent, quand bien même il n’effraierait pas grand monde. Il enverra toutefois une notification si un événement inhabituel se produit. Il sera même capable de tenir compagnie à vos animaux, à condition qu’ils l’acceptent et ne cherchent pas à l’attaquer (ce qui n’est pas toujours gagné).

LG promet aussi que le robot sera en mesure d’analyser vos émotions dès que vous rentrez chez vous, afin de vous proposer une musique apaisante en cas de journée compliquée. On se croirait presque dans l’excellent film Her.

