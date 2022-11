Dans ce tutoriel, nous vous expliquons comment utiliser Midjourney, l’IA permettant de générer des images grâce à votre compte Discord. Suivez le guide !

Notre tuto pour débuter sur Midjourney, en vidéo

Qu’est-ce que Midjourney ?

Midjourney est le nom d’un programme d’intelligence artificielle (IA), qui génère des images à partir de mots clés que les humains tapent dans l’outil. L’IA se « nourrit » de très nombreuses autres images qui existent sur le web (ou qui lui ont été fournies par des humains), pour ensuite produire des œuvres à partir de ces références.

Comment intégrer Midjourney à Discord ?

Si vous voulez tester l’IA par vous-même, il vous suffit d’un compte Discord, une messagerie gratuite (qui existe sous forme de version web ou d’application) qui permet à de nombreux internautes de se retrouver en ligne dans un espace qui peut être fragmenté en de multiples salons de discussion.

>> Le compte Discord de Midjourney est en accès libre ici.

Depuis le 10 novembre 2022, nous en sommes à la Version 4 de Midjourney, qui permet de proposer des images encore plus réalistes que les précédentes.

À date du 29 novembre 2022, 4,6 millions de membres s’étaient déjà rendus au moins une fois sur le Discord de Midjourney.

Quelles sont les commandes à connaître pour l’utiliser ?

Pour celles et ceux qui débutent sur Midjourney et sont curieux de tester l’outil, il vous suffit de vous rendre sur le salon Discord.

Une fois que vous y êtes, rejoignez n’importe quel salon (sur la gauche) qui contient le terme « newbies », cela signifie « nouveaux » ou « débutants ».

(sur la gauche) qui contient le terme « », cela signifie « nouveaux » ou « débutants ». Dans un des salons newbies, tapez la commande slash + imagine (soit : /imagine ) et écrivez les mots clés que vous souhaitez.

(soit : ) et écrivez les mots clés que vous souhaitez. Appuyez sur « Entrée » et Midjourney génèrera un résultat.

Attention, notez que vous êtes dans un salon public : toutes les commandes que vous allez entrer seront visibles par tous les internautes.

Vous n’avez plus qu’à télécharger les visuels que vous voulez.

Capture d’écran du Discord de Midjourney

Midjourney est-il gratuit ?

Il est possible de rejoindre le programme bêta de Midjourney pour disposer de 25 essais gratuits. Ensuite, il faudra payer.

Est-il possible de différencier l’œuvre d’une IA de celle d’un humain ?

Depuis quelques mois, les images générées par des intelligences artificielles inondent la toile. Alors que la technologie évolue à une vitesse folle, il devient de plus en plus difficile de différencier les œuvres humaines des dessins réalisés par des IA comme Dall-E, Stable Diffusion ou Midjourney… C’est en tout cas ce que nous ont récemment expliqué Albertine Meunier, artiste spécialisée dans l’art numérique, et Laurence Devillers, spécialiste des intelligences artificielles et professeure à la Sorbonne Université. Au sein du studio vidéo Numerama, nous avons testé leurs connaissances — allez d’ailleurs jeter un œil à notre vidéo-quiz !