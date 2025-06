Pourquoi vous ennuyer à nettoyer votre piscine à la main quand un robot peut le faire à votre place ? Ça tombe bien : en ce moment, Aiper propose de grosses réductions sur ses meilleurs produits, auxquelles nous ajoutons un code promotionnel exclusif.

Passer des heures sous un soleil de plomb au bord de sa piscine, épuisette à la main pour la nettoyer est l’une des pires corvées que réserve l’été. Pour vous débarrasser de cette tâche vaine et épuisante, Aiper lance ses Aiper Day.

Le principe est simple : jusqu’au 30 juin 2025, les meilleures références de robot nettoyeur de piscine du constructeur voient leur prix fondre comme neige au soleil. Mieux, chez Numerama, on vous propose, grâce au code exclusif NUME5OFF, de réduire la facture de 5 % supplémentaires.

Le Aiper X1 Pro Max. // Source : Aiper

Pendant sa période de promotions, Aiper baisse le prix de nombreuses références. Parmi elles :

Découvrir les meilleurs produits Aiper en promotion NUME5OFF

Aiper Scuba X1 : il n’oublie aucun recoin

Depuis quelques années, les robots nettoyeurs de piscine gagnent en autonomie et en efficacité, et le Scuba X1 d’Aiper en est un parfait exemple. Non seulement le robot nettoie efficacement le fond de la piscine, mais il s’occupe également avec application des parois, de la ligne d’eau et des murs sans encombre. Il peut, en une heure, traiter environ 265 000 litres d’eau pour une piscine impeccable.

Le Aiper Scuba X1. // Source : Aiper

Équipé d’une batterie de 7 800 mAh, il peut assurer le nettoyage pendant 180 minutes et nettoyer au total une surface de 2 150 m² selon le constructeur.

Pour naviguer au fond de votre piscine de manière efficace, le Aiper Scuba X1 est équipé d’une batterie de capteur Omnisense à ultrasons pour se repérer dans l’espace. Sa technologie Wavepath 3.0 lui permet par ailleurs de s’adapter à quasiment toutes les formes de piscines pour couvrir l’entièreté de la surface de votre bassin.

Le Scuba X1 possède une autonomie d’une heure et demie. // Source : Aiper

Avec son autonomie et l’étendue des zones couvertes de votre piscine, on pourrait craindre que le bac de collecte ne s’engorge rapidement. Là encore, Aiper a pensé à tout, avec un très large bac de récolte d’une contenance de 5 litres, équipé d’un filtre très fin pouvant retenir les plus petites particules.

Le Aiper Scuba X1 est programmable depuis l’interface du robot et via l’application. // Source : Aiper

Et si jamais le Scuba X1 ne passait pas sur toutes les poussières, Aiper propose d’ajouter à votre panier la balise HydroComm Pro. Elle est à placer à la surface de votre piscine et joue le rôle d’une antenne. Elle peut ainsi communiquer avec votre robot nettoyeur lorsque celui-ci est sous l’eau pour le guider vers les sports qui méritent plus d’attention.

La balise HydroComm Pro d’Aiper communique avec votre robot sous l’eau et analyse la qualité de l’eau. // Source : Aiper

En ce moment, le modèle Scuba X1 d’Aiper est en promotion à 1 139,05 euros. Il est livré avec un caddy de transport pour le déplacer sans aucun effort de votre piscine à sa station de charge.

Découvrir le Aiper Scuba X1 en promotion et son caddy NUME5OFF

Aiper Scuba X1 Pro Max : le meilleur d’Aiper pour votre piscine

Si vous êtes à la recherche d’un robot qui fait absolument tout (sauf le café), le modèle Scuba X1 Pro Max d’Aiper est définitivement l’outil qu’il vous faut. Car, outre le nettoyage des parois du fond et de la ligne d’eau, le Aiper Scuba X1 Pro Max nettoie également la surface de l’eau, une fonctionnalité proposée par très peu de modèles sur le marché.

Scuba X1 Pro Max d’Aiper nettoie la surface, chose rare. // Source : Aiper

Avec ses 9 moteurs, il est capable d’engloutir un peu plus de 32 000 litres en une heure (8500 GPH) et peut assurer le nettoyage d’une surface de 300 m2. Une capacité qui correspond à une autonomie de 5h en fond de piscine et 10h en surface.

Et sur ce temps de nettoyage, le robot est capable d’aspirer tous les types de saletés, de la plus grosse comme les cailloux ou les feuilles à la plus fine comme le pollen ou de nombreux micro organismes. Cette précision est en partie due à la finesse du filtre qui tapisse le bac de collecte. Il peut, en effet, retenir des particules de 3 micromètres.

Le bac de collecte possède un filtre ultra-fin pour filtrer les micro-organismes. // Source : Aiper

Et pour se guider à travers la piscine, il dispose d’un capteur ultrasonique OmniSense+ 2.0 qui, contrairement au S1, voit carrément sous l’eau pour cartographier l’intégralité du bassin.

En revanche, comme tous les robots, le Aiper Scuba X1 Pro Max ne peut communiquer en direct avec votre smartphone. Pour assurer la communication en temps réel, le robot peut se connecter à la balise HydroComm Pro (vendue séparément). Cela permet de changer en cours de route le programme de nettoyage, de rappeler en surface le robot nettoyeur, de vérifier le remplissage du bac ou l’état de la batterie en temps réel.

Le Aiper Scuba X1 Pro Max remonte en un clic à la surface pour être récupéré. // Source : Aiper

Mieux, la balise fournit également de précieuses informations sur la qualité de l’eau et son niveau de propreté. L’ensemble des deux éléments forment ainsi un duo de nettoyage complet et efficace.

Le Scuba X1 Pro Max est enfin fourni avec un doc de charge sans fil qui lui permet d’aller se charger en sortie de piscine sans avoir besoin de le sécher avant. Simple et efficace.

Découvrir le Aiper Scuba X1 Pro Max en promotion NUME5OFF

Les robots piscine Aiper au bon prix

Pour fêter l’arrivée de l’été, Aiper propose de très belles réductions sur ses deux produits phares, mais pas que. Le constructeur baisse le prix de nombreuses références parmi lesquelles :

Découvrir les meilleurs produits Aiper en promotion NUME5OFF





