Lecture Zen Résumer l'article

Des étudiants de l’université de Purdue dans l’Indiana ont écrasé le record du monde de résolution du Rubik’s Cube, avec un robot. 0,103 seconde, contre 0,305 seconde auparavant.

Aussi rapide qu’un clignement d’œil : le nouveau record de résolution d’un Rubik’s Cube est très, très rapide. Il ne vient pas d’une multinationale voulant afficher une vitrine technologique, mais simplement d’étudiants en ingénierie d’une université américaine.

Ce robot est le plus rapide du monde pour résoudre un Rubik’s Cube

Un groupe d’étudiants de l’Elmore Family School of Electrical and Computer Engineering, de l’université de Purdue, s’est mis en tête de repousser les limites de la résolution de Rubik’s Cube. Leur création, présentée le 12 mai 2025 : un robot très rapide, baptisé Purdubik’s Cube.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

En mai 2025, Junpei Ota, Aden Hurd, Matthew Patrohay et Alex Berta ont obtenu le record mondial du Guinness du robot le plus rapide pour résoudre un Rubik’s Cube. Le temps record : 0,103 seconde. Les étudiants ont battu de très loin l’ancien record de 0,305 seconde, établi par des ingénieurs de Mitsubishi Electric au Japon en mai 2024. Encore plus bas qu’il y a neuf ans, où le record passait sous les deux secondes.

0,103 seconde, c’est aussi rapide qu’un clignement d’œil. C’est tellement rapide que dans les vidéos (filmées en slow motion), on voit le casse-tête se tordre presque. La limite n’est plus la vitesse du robot, mais celle que le Rubik’s Cube peut supposer : aller plus vite reviendrait à le détruire.

Le Rubik’s Cube est enfermé dans une grosse boîte. // Source : Université de Purdue via YouTube

C’est pourquoi les pièces ont été renforcées pour supporter plus de vitesse. Les cubes qui composent le casse-tête sont mieux alignées et plus solides, pour éviter tout accident durant la résolution.

C’est tellement rapide que le Rubik’s Cube se déforme. // Source : Université de Purdue

Le robot est composé de bras qui permettent de tourner les faces du Rubik’s Cube. Les mouvements ont été finement calibrés pour avoir le plus d’accélération et de décélération. Ainsi, les bras ont une précision de contrôle de l’ordre de la milliseconde. Pour savoir où sont les couleurs, il y a évidemment des caméras. Et le plus important : des algorithmes de résolution personnalisés, optimisés pour avoir le temps d’exécution le plus rapide.

La résolution du Rubik’s Cube : un fantasme que les ingénieurs adorent poursuivre

La complexité de la résolution du Rubik’s Cube attire les ingénieurs, comme ceux de chez Mitsubishi. Certains ont même conçu un Rubik’s Cube qui se résout tout seul, avec un système à l’intérieur. Matthew Patrohay, futur ingénieur informatique, a toujours eu cette idée en tête, explique-t-il dans le communiqué de son université : « Je dis toujours que je me suis inspiré d’un ancien détenteur de record du monde. » Depuis le lycée, il est fasciné par un précédent record : « J’ai vu une vidéo d’étudiants du MIT qui résolvaient le Cube en 380 millisecondes. Je me suis dit que c’était un projet vraiment cool. J’aimerais bien essayer de le battre un jour. »

De gauche à droite : Matthew Patrohay, Aden Hurd, Junpei Ota et Milind Kulkarni, Michael et Katherine Birck, directeur et professeur de l’école d’ingénierie électrique et informatique de la famille Elmore. // Source : Université de Purdue

Mais finir un Rubik’s Cube en un peu plus d’une milliseconde sans rien faire, ce serait presque un peu ennuyant. C’est pourquoi les étudiants ont aussi conçu un « Smart Cube », un Rubik’s Cube doté d’une connexion Bluetooth. Un joueur peut s’amuser à le résoudre et après, le robot résoudra son cube « instantanément ».

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama