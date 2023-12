[Deal du jour] Si vous souhaitez passer à la fibre en 2024, l’offre de Bouygues est peut-être la bonne occasion. En plus de deux mois d’abonnement offerts, l’offre Ultym inclus six mois gratuits à plusieurs plateformes de SVOD.

C’est quoi, cette offre fibre Bbox ?

L’abonnement à la fibre avec la Bbox ultym est au prix de 32,99 € par mois pendant 6 mois, avec un engagement d’un an. Passé les six premiers mois, l’abonnement passe au prix de 52,99 € par mois. Les deux premiers mois sont offerts.

La Bbox ultym s’accompagne de six mois offerts aux services de SVOD Amazon Prime Vidéo, Universal+ et Disney+. À la fin des six mois, ces abonnements passent respectivement au prix de 6,99 €, 5,99 € et 8,99 € par mois, mais vous pourrez les résilier.

Que propose cette offre Bbox ultym de Bouygues ?

La Bbox ultym est l’offre premium de Bouygues. Elle dispose d’une connexion fibre optique jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi. Vous pourrez surfer en très haut débit ou regarder des contenus en très haute qualité, via les plateformes de SVOD incluses dans l’offre. La box Ultym est compatible avec le Wi-Fi 6 et dispose en plus de quatre ports Ethernet Gigabit, et deux ports USB 3.1.

Un décodeur TV 4K HDR, qui tourne sous Android TV, accompagne la Bbox de Bouygues. Il vous permet d’enregistrer plus de 100 h de contenu grâce à 128 Go de stockage. Vous retrouverez la grande majorité des applications et des plateformes de streaming sur le Google Store. L’interface est ergonomique, et l’ensemble tourne bien. La téléphonie fixe avec appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays est bien sûr comprise.

C’est quoi, ces services de SVOD ?

Disney+ est la plateforme de SVOD de Disney, qui comprend un catalogue très riche, de Pixar aux licences Star Wars et Marvel, pour citer les plus connues. En plus des nouveautés du mois de décembre, comme les excellents épisodes spéciaux de Doctor Who, vous retrouverez de nombreuses autres séries et films pour toute la famille. En dehors du contenu pour les plus jeunes, Disney+ dispose aussi des catalogues de la Fox ou de Star, avec du contenu plus adulte.

Comme Disney+, Amazon Prime met aussi à jour régulièrement son catalogue. Bien qu’il y ait des titres pour les enfants, la plateforme possède surtout un énorme catalogue de séries et de films pour les cinéphiles, notamment via des chaînes comme le Pass Warner. Vous y retrouverez de nombreuses séries cultes de HBO, comme des séries plus récentes comme The Last of Us, qui a récemment reçu le prix de la meilleure adaptation aux Games Awards 2023.

Enfin, Universal+ est un plus petit catalogue, mais contient quand même quelques séries et films qui valent le coup. Découvrez plus de services de vidéos à la demande dans notre comparatif SVOD.

