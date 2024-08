Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La fin des vacances approchent et pour cette rentrée, Bouygues Telecom sort le grand jeu avec une offre fibre intéressante. Si vous recherchez à changer votre connexion ADSL pour une fibre optique rapide à un prix abordable, c’est peut-être le moment.

C’est quoi, cette offre sur la fibre Bouygues ?

Bouygues Telecom propose une série spéciale rentrée avec une offre fibre à 24,99 € par mois pendant 12 mois, puis 29,99 €/mois avec un engagement d’un an.

Pour mettre en perspective cette offre fibre, consultez notre comparatif des meilleures offres internet fixe du moment.

C’est quoi, cette série spéciale rentrée de Bouygues ?

Avec cette offre, vous bénéficiez du package complet de l’opérateur. Tout d’abord, la box offre une fibre optique avec un débit de 600 Mb/s en symétrique. C’est parfait pour naviguer sur Internet sans lenteur, regarder des vidéos en haute résolution, et même télécharger des jeux triple A rapidement.

Au-delà de garantir une connexion rapide, cette offre tout-en-un inclut plus de 180 chaînes, avec un décodeur TV Bbox 4K. Sur celui-ci, on peut accéder aux nombreuses applications de sVOD, mais aussi diffuser le contenu de ses appareils (PC, Mac, smartphone…) via AirPlay ou Chromecast. Ce boîtier TV dispose de 128 Go pour enregistrer tous vos programmes favoris, de quoi garantir une centaine d’heures de contenus. Pour ceux qui ne veulent rien rater, un enregistreur TV de 100 heures est disponible en option à seulement 2 €/mois.

Enfin, même si les offres mobiles ont pris le dessus sur le fixe, cette série spéciale rentrée vous offre la possibilité de passer des appels illimités vers les lignes fixes en France et dans plus de 110 pays. Cela vous permet ainsi de rester en contact avec vos proches à l’étranger, sans surcoût.

L’installation de la fibre est incluse dans l’offre et la configuration de votre WiFi se fait en quelques clics grâce à l’application Bouygues Telecom.

À ce prix, l’offre spéciale rentrée de Bouygues est-elle une bonne affaire ?

Avec un prix de 24,99 €/mois pendant la première année, Bouygues Telecom propose ici une bonne offre fibre tout-en-un. La combinaison d’un débit performant, d’une offre TV et d’appels illimités en fait une option très intéressante pour les familles. Après les 12 premiers mois, le tarif reste compétitif à 29,99 €/mois. Et si vous trouvez une meilleure offre ailleurs, vous pouvez résilier facilement une fois l’engagement d’un an à 24,99 € terminé.

