[Deal du jour] La deuxième génération de vidéoprojecteurs The Freestyle de Samsung est idéale pour emmener le cinéma chez vous. Ce picoprojecteur compact est un modèle abordable, qui offre de belles performances. Il devient bien plus intéressant en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce vidéoprojecteur ?

The Freestyle 2nd Gen de Samsung est normalement vendu 999 €, et se trouve régulièrement autour de 799 €. Il est actuellement proposé au prix de 646,98 € sur Amazon.

C’est quoi, ce vidéoprojecteur de Samsung ?

The Freestyle 2.0 est un picoprojecteur, c’est-à-dire un vidéoprojecteur miniaturisé. Il possède donc un format compact, avec des dimensions de 10.24 × 17.28 × 9.52 cm, et un poids de 800 g, et un design tout en rondeur. Avec son petit gabarit, il se déplace aisément d’une pièce à une autre et s’emmène facilement chez des amis. Malgré sa petite taille, il peut projeter des images d’une diagonale de 76 cm jusqu’à 254 cm, soit l’équivalent d’un écran 100 pouces. Vous pourrez l’utiliser dans des petites pièces autant que dans de grands salons, ainsi qu’en extérieur, grâce à un port USB-C qui peut accueillir une batterie externe.

The Freestyle propose une définition full HD de 1 920 x 1 080 pixels, et une luminosité de 550 lumens. L’image peut sembler un peu fade et estompée dans une pièce éclairée de jour. Cependant, de nuit ou dans une pièce sombre, le contraste et la bonne colorimétrie offrent une image nette et détaillée. The Freestyle s’oriente à 180° pour obtenir l’angle de vision parfait, et s’incline pour projeter l’image au plafond, tout en conservant les bonnes proportions. Parfait pour s’endormir devant les nouveaux films et séries de décembre sur Netflix.

The Freestyle peut s’incliner pour projeter des vidéos au plafond // Source : Samsung

Est-ce que le projecteur de Samsung est intéressant en promo ?

Si vous avez déjà un bon téléviseur, un projecteur n’est pas essentiel. Mais à moins de 650 €, c’est une bonne affaire pour se faire une petite salle de cinéma dans son salon. The Freestyle dispose de nombreuses fonctionnalités de confort, comme la mise au point automatique, ou la calibration intelligente qui adapte l’image à la couleur de votre mur. Ce picoprojecteur fonctionne comme une smart TV, et embarque le système d’exploitation TizenOS de Samsung. Vous aurez accès à vos services de SVOD habituels, ainsi qu’aux assistants vocaux Google Assistant ou Alexa d’Amazon.

The Freestyle intègre aussi la fonction Samsung Gaming Hub. Elle vous donne accès au Xbox Cloud Gaming ou au Nvidia GeForce Now, pour jouer à vos jeux vidéo. Notez au passage que même si ce n’est pas le meilleur appareil pour le gaming, vous pourrez jouer sans problème à vos jeux et profiter d’un écran géant, à défaut d’avoir une expérience de jeu optimisée. Enfin, les haut-parleurs intégrés de 5 W délivrent un son 360° convaincant, mais manquent malheureusement de puissance. Une enceinte externe peut être associée, via la prise HDMI ARC/eARC, ou en mode Bluetooth.

