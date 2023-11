Le Single Day démarre chez AliExpress, Cdiscount et Rakuten. Cette année, le géant chinois du commerce en ligne présente les offres les plus attractives, et nous vous aidons à identifier celles qui méritent vraiment votre attention. N’oubliez pas d’utiliser les codes promotionnels !

Les produits en promo au Single Day relayés par Numerama sont majoritairement testés par la rédaction, expédiés depuis l’Europe et à des prix vraiment bons. Nous vérifions chacune des offres et faisons le travail à votre place pour dénicher les bons plans sur les sites parfois touffus des ecommerçants. Cet article sera mis à jour toute la journée du 11 novembre.

iPhone 15 – 725 € (Rakuten)

iPhone 15

Les iPhone 15 sont parmi les meilleurs de la gamme 2023 (voir notre test). Leur prix les place tout de même dans le haut du panier, mais à 725 €, vous feriez une erreur de choisir un autre appareil : entre la photo haut de gamme, la sécurité, iOS, le processeur ultra performant et l’écosystème Apple, il n’y a pas vraiment d’appareil en face à ce prix-là.

Est-ce un bon prix ? Excellent oui, on passe de plus de 950 € à 725. N’oubliez pas le code promo !

Pixel 7 et Pixel 7a – 399 et 339 € (AliExpress)

Google Pixel 7 et 7a



Les Pixel 8 sont sortis, mais cela ne rend pas les Pixel 7 obsolètes. Les excellents smartphones de Google profitent d’ailleurs d’une belle promotion pour le Single Day.

Est-ce un bon prix ? Le Google Pixel 7 est commercialisé à 649 € sur le site de Google. Sur AliExpress, ce modèle avec une mémoire de 128 Go est disponible à 399 €, en utilisant le code promo FR50 lors de la commande. Le Pixel 7a de 128 Go, proposé à 509 € sur la boutique en ligne de Google est disponible à 339 €.

AirPods Pro 2 USB-C – 225 € (Rakuten)

AirPods Pro 2 USB-C

Sur Numerama, on adore les AirPods depuis les premières générations. Les AirPods Pro ont changé notre vie de bureau grâce à leur réduction de bruit active et les AirPods Pro 2 viennent avec des tas d’innovations que nous avons saluées dans notre test. Récemment, la marque a changé le boîtier (et, paraît-il, deux trois trucs à l’intérieur), pour le faire passer à l’USB-C. C’est ce tout dernier modèle qui est en promo aujourd’hui.

Est-ce un bon prix ? Les AirPods Pro 2 USB-C sont chers (279 €), donc toute baisse est bonne à prendre pour un produit si cool au quotidien. N’oubliez pas le code promo.

PlayStation 5 Standard – 400 € (AliExpress)

PS5 Single Day // Source : Sony

En voilà un bon plan étonnant : la PlayStation 5 Standard avec son lecteur de disques est normalement vendue au prix de 549,99 €. Pour le Single Day 2023, elle est proposée au prix de 500 € sur AliExpress. Et avec le code FR100 à rentrer dans le panier, vous bénéficiez en plus de 100 € de réduction, faisant passer le prix de la console à 400 €.

Est-ce un bon prix ? Alors que la PS5 Slim fait son apparition, il est normal de voir le modèle original un poil moins cher. Mais 400 € pour cette console de dernière génération, c’est vraiment top.

Nothing Phone (2) – 519 € (AliExpress)

Nothing Phone (2)

Sur le plan technique, le Nothing Phone (2) est un smartphone remarquable. Cette création de la marque londonienne a su corriger presque tous les défauts de son prédécesseur, particulièrement dans le domaine de la photographie, bien que des améliorations soient encore attendues. Le Nothing Phone (2) s’avère être être un choix de prédilection pour ceux qui recherchent un appareil original et accrocheur. Lors de notre test, seul le prix nous semblait être un frein. C’est réglé avec cette promo.

Est-ce un bon prix ? Une baisse de 100 € pour un smartphone sorti en 2023, c’est effectivement un excellent prix. Et puis le Nothing Phone 2 n’est pas le genre d’appareil que vous verrez partout.

Retrouvez le Nothing Phone 2 sur AliExpress FR100

iPad Air 5 – 559 € (Rakuten)

iPad Air 5

Un iPad Air au prix d’un iPad normal : voilà ce que propose Rakuten pour le Single Day. C’est chouette, tant l’iPad Air est le sweet spot entre les versions entrée de gamme et les versions Pro. Il se distingue par son écran Liquid Retina de 10,9 poucese et par la puce Apple M1 qui dispose d’un CPU 8 cœurs, d’un GPU 8 cœurs, et d’un Neural Engine 16 cœurs. Il est compatible avec l’Apple Pencil de 2e génération.

Est-ce un bon prix ? Vraiment oui ! Les promos sur les iPad ne sont pas légion et concernent souvent les modèles plus chers ou moins chers.

Nintendo Switch OLED – 259 € (AliExpress)

Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch OLED pour moins de 260 € ? C’est à peu près ce que j’ai payé ma Switch première du nom, donc c’est vraiment une bonne affaire. Si vous ne la connaissez pas (vous étiez où ?), la Switch OLED est une console de jeu polyvalente dotée d’un écran OLED de 7 pouces offrant de belles couleurs. Elle dispose d’un grand support ajustable pour une utilisation en mode sur table, d’une station d’accueil avec port Ethernet pour jouer en mode téléviseur, et d’une capacité de stockage interne de 64 Go.

Est-ce un bon prix ? Carrément. Elles viennent en plus d’Espagne, ce qui donne des délais de livraison décents. N’oubliez pas le code promo !

Friteuse Xiaomi Mi Smart Air Fryer – 50 € (AliExpress)

Xiaomi Mi Smart Air Fryer

Xiaomi ne fait pas que des smartphones et des bracelets connectés. La friteuse Smart Air Fryer qu’on a testée sur Numerama est l’un de ces produits incongrus conçus par le géant chinois. À 129 €, c’était quand même un peu cher le gadget de cuisine, mais à 50 €, on voit complètement l’intérêt de l’ajouter à notre setup de cuisson. Parce que les frites au four, c’est quand même moins bon.

Est-ce un bon prix ? 50 €, c’est vraiment le moins q

Xiaomi Redmi 12S 128 Go – 179 € (Cdiscount)

Xiaomi Redmi 12 S

Le Xiaomi Redmi Note 12S est un smartphone qui allie performance et élégance, doté du système d’exploitation MIUI 14 et Android 13. Il offre une expérience utilisateur fluide et intuitive sur son écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces. Côté photo, on trouve un triple capteur (108.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP). Avec les promotions Cdiscount pour le Single Day, il passe à 179 € avec le code 11ONZE.

Est-ce un bon prix ? On peut le trouver à plus de 180 € aujourd’hui sur le web. C’est donc un prix plutôt bas avec le code promo : difficile de faire mieux.

Xiaomi Mi Box S 2 – 48 € (AliExpress)

Xiaomi Mi Box S 2

La Xiaomi Mi TV Box S 2nd Gen est une box multimédia d’entrée de gamme qui transforme toute télévision « bête » en une Smart TV sous Android. Elle diffuse vos séries et films en 4K Ultra HD et prend en charge Dolby Vision et HDR10+. Elle intègre Google Assistant et le Bluetooth 5.2. L’offre proposée par AliExpress est expédiée depuis l’Espagne.

Est-ce un bon prix ? Yep, moins de 50 € pour l’une des meilleures box Android du marché, c’est top. Il s’agit en plus de la version internationale.

Logitech MX Master 3 S – 86 € (AliExpress)

Logitech MX Master 3 S

Alerte super plan : c’est peut-être LA meilleure souris du moment (et elle n’est pas laide comme une souris gaming). La souris sans fil Logitech MX Master 3S combine performance et durabilité, avec un capteur précis de 8 000 PPP et des fonctionnalités comme des clics silencieux et une molette de défilement intelligente, compatible Windows et macOS. Elle fait également partie des produits Logitech « durables », composés de matériaux recyclés.

Est-ce un bon prix ? Elle avoisine traditionnellement les 100 €, donc la retrouver sous les 90 €, c’est top. Pas la réduction du siècle, mais si vous attendiez pour vous équiper, c’est le moment.

