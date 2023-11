[Deal du jour] Malgré la sortie des récents Pixel 8 et Pixel 8 Pro, l’ancienne génération de smartphones de Google est toujours intéressante. Les Google Pixel 7 et 7a offrent de bonnes performances,et sont de belles alternatives aux modèles haut de gamme, surtout en promotion pour ces Single Day 2023.

Suivez le Single Day en direct sur Frandroid et Numerama

C’est quoi, la promotion sur les smartphones de Google ?

Le Google Pixel 7 est vendu 649 € sur le site officiel de Google. Le modèle 128 Go est proposé au prix de 399 € sur AliExpress, grâce au code FR50 à rentrer dans le panier.

Le Pixel 7a, 128 Go, est quant à lui vendu 509 € sur le store officiel de Google. Il est proposé au prix de 339 € sur AliExpress, grâce au code FR50 à rentrer dans le panier.

Notez que les smartphones sont bel et bien expédiés de France, contrairement à de nombreux produits présents sur le site AliExpress.

C’est quoi, le Pixel 7 ?

Le Pixel 7 possède des dimensions de 155 × 73,2 × 8,7 mm, pour un poids de moins de 200 g. Le smartphone est léger et procure une bonne prise en main, ainsi qu’une excellente ergonomie, grâce à des boutons judicieusement placés. Ses finitions sont impeccables et il est de plus certifié IP68, et résiste à une courte immersion dans l’eau. Son écran OLED de 6,3 pouces, compatible HDR10+, possède un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. Les contrastes et la colorimétrie sont au point, mais la luminosité est un peu faible, principalement en plein soleil, où l’écran est moins visible.

La puce Tensor G2 embarquée apporte au Pixel 7 une grande fluidité dans les menus et applications. Les joueuses et les joueurs pourront jouer à leurs jeux sans problème, et même faire tourner des titres gourmands sans trop de ralentissements, sans toutefois pousser les graphismes à fond. Même si le Pixel 8 est venu redistribuer les cartes, avec le dernier processeur Tensor G3, le Pixel 7 n’a pas vraiment à rougir. Certes, les performances du Pixel 8 sont supérieures, mais à 799 €, il est réservé à celles et ceux qui cherchent un modèle premium avant tout. Niveau autonomie enfin, le Google Pixel 7 tiendra une journée d’utilisation.

Le Pixel 7 est un excellent photophone // Source : Google

C’est quoi, le Pixel 7a ?

Le Google Pixel 7a reprend globalement le design de son grand frère, le Pixel 7, en dehors de ses dimensions de 152,4 × 72,9 × 9 mm et son poids de 193 g, qui en font un modèle plus compact. Il accueille une dalle AMOLED Full HD+ de 6,1 pouces, et d’une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. L’écran est bien calibré et profite d’une bonne luminosité, ainsi que d’un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 90 Hz.

La puce Google Tensor G2 équipe aussi ce Pixel 7a, ce qui est un point positif pour un smartphone milieu de gamme. Couplé à 8 Go de RAM, le Pixel 7a a de la puissance à offrir. La plupart des tâches tournent de manière fluide, et le récent Android 14 fonctionne à merveille. Quelques concessions sur les graphismes seront néanmoins à prévoir, si vous souhaitez lancer des jeux gourmands. Niveau autonomie, comptez une aussi une journée d’utilisation dans le cas d’un usage normal.

Le Google Pixel 7a. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Est-ce que les Pixel 7 et Pixel 7a valent le coup, en promo ?

Ce sont d’excellentes affaires pour des smartphones performants, et surtout certains des meilleurs photophones sur le marché. Bien que le module photo du Pixel 7 soit composé de deux capteurs seulement, les photos sont parfaites de jour comme de nuit. Les clichés sont nets et détaillés, et ne manquent pas de piqué. Le Pixel 7 peut de plus filmer jusqu’en 4K à 60 i/s. Vous trouverez plus de détails sur le module photo dans notre test dédié.

Le Pixel 7a n’est pas en reste et prend des photos d’une excellente qualité, notamment pour un smartphone de cette gamme de prix. Le niveau de détails et la colorimétrie sont justes, la luminosité est irréprochable et seul le contraste est parfois trop prononcé. Heureusement, Google mise beaucoup sur la capacité de ces appareils à prendre de belles photos, et l’algorithme de traitement d’images maison fait un travail remarquable sur les deux Pixel. L’exposition des photos est facilement corrigeable, et les clichés sont le plus possible exploitables.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre test du Pixel 7

👉 Et notre test du Pixel 7a

👉 Ainsi que notre test du Pixel 8

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.