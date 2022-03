On a testé la friteuse connectée de Xiaomi, avec Google Assistant et un écran OLED

Commercialisée officiellement au tarif de 129 euros (même si on la trouve souvent sous les 100 euros), la Mi Smart Air Fryer est la première friteuse de Xiaomi. Son concept nous a tellement amusés que nous avons eu envie de vous proposer son test en vidéo.

Une friteuse Xiaomi, connectée, toute blanche, avec Google Assistant, un écran OLED rond, du Wi-Fi et un mode micro-ondes… A-t-on conçu ce produit pour nous ? Quand nous avons découvert l’existence du Mi Smart Air Fryer, nous nous sommes immédiatement imaginés la tester. Xiaomi, habitué à connecter tout et n’importe quoi, s’attaque cette fois-ci aux frites. Impossible pour les esprits tordus de Numerama de passer à côté de cette incroyable fiche technique !

Que vaut la Mi Smart Air Fryer ? Pour le savoir, nous avons décidé de cuisiner des frites maison, des mozza sticks et des pavés de saumon avec la friteuse que Xiaomi commercialise autour des 100 euros. Pour l’occasion, la chaîne YouTube de Numerama se transforme en une chaîne cuisine.

Une friteuse presque normale

Que vaut la Mi Smart Air Fryer ? Premièrement, nous avons constaté que tout son arsenal connecté est très optionnel. Si la friteuse se connecte bien au Wi-Fi, elle peine parfois à communiquer son état à l’application Xiaomi Home, ce qui nous empêche de savoir où en est la cuisson. Ensuite, les recettes proposées par Xiaomi ne semblent pas toutes en mesure de bien configurer la friteuse. Celle pour les frites, par exemple, ne règle pas l’appareil à la bonne température et empêche les frites de bien cuire. Paradoxalement, le mieux est de configurer la friteuse à la main, avec son écran OLED ou son smartphone. Google Assistant, lui, ne permet que d’éteindre ou allumer la friteuse. Rien d’autre.

La friteuse de Xiaomi et les Numerama-fries. // Source : Louise Audry pour Numerama

Toutefois, à 100 euros, la Mi Smart Air Fryer nous a plu. Son design tout blanc, déjà, est parfait pour les usages les plus occasionnels. La friteuse de Xiaomi est plus jolie que de nombreuses concurrentes. Il ne s’agit pas toutefois d’une vraie friteuse à huile mais plus d’un four à chaleur tournante, ce qui explique pourquoi tout ne cuit pas uniformément à l’intérieur.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.