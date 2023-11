Le Single Day aura lieu en France le 11 novembre 2023. L’événement commercial sera à suivre notamment sur Rakuten, Cdiscount et AliExpress. On vous explique comment il fonctionne, parce que ce n’est pas du tout votre good old Black Friday des familles.

Vous voyez le mot Single Day partout et vous ne savez pas du tout ce que cela signifie ? Aucun problème, nous avons déjà écrit un article qui raconte l’histoire de cet événement commercial et son arrivée en Europe et en France. Si vous savez déjà ce que c’est, il reste à comprendre comment cet événement fonctionne. Car à chaque fois qu’on trouve AliExpress dans le mix, on peut être sûrs qu’il y a des choses à savoir qui ne font pas partie des habitudes de consommation occidentales.

Avant d’entrer dans le détail, récapitulons.

Qui fait le Single Day en France ? AliExpress, qui l’a inventé et le français Cdiscount, qui ne l’a pas inventé du tout et fait partie du groupe Casino, mais que voulez-vous, ce n’est pas nous qui décidons de qui fait quoi. Il est possible que d’autres ecommerçants suivent le mouvement sans appeler l’événement Single Day, mais en trouvant une pirouette de type « Jour de promotions exceptionnelles du 11.11 ». Rakuten a par exemple prévu des codes promos.

Single Day sur AliExpress // Source : Numerama

Le Single Day sur AliExpress, ça se passe comment ?

AliExpress n’est pas un site ecommerce comme les autres. Vous allez arriver sur une page d’accueil avec des popups que vous ne comprendrez pas comment fermer, vous cliquerez peut-être à côté de la croix et vous serez redirigés sur une page que vous ne comprenez pas, vous reviendrez en arrière plusieurs fois avant d’accéder à une interface normale.

Mais une fois que ce sera passé, vous vous retrouverez devant une sorte d’Amazon qui aurait pris la direction artistique de la foir’fouille du bled où vous avez grandi. Les prix barrés sont du grand n’importe quoi, les textes sont clairement traduits par une machine et les photos des produits ne viennent pas du tout des sites officiels.

Mais il ne faut pas s’arrêter aux apparences, car AliExpress n’est pas bien différent d’une autre marketplace, qu’il s’agisse de celle de Rakuten ou de la Fnac — quand on sait comment l’utiliser.

Les secrets pour bien utiliser AliExpress sont les suivants :

Vérifiez toujours que la livraison est faite depuis l’Europe. C’est la caution qualité et sécurité d’AliExpress. En gros, en livrant depuis l’UE, AliExpress s’engage à avoir un SAV européen et à ne pas vendre de contrefaçon. Les imitations hommages sont expédiés depuis la Chine. Pour connaître le lieu de l’expédition, il vous suffit de cliquer sur la méthode de livraison. Pour vous épargner cette vérification, nous ne recommanderons que des produits livrés depuis l’Europe.

La livraison de France à France // Source : Capture d’écran Numerama

Utilisez les coupons ! Les réductions d’AliExpress ne sont pas toujours appliquées par défaut. Si l’on prend par exemple la fiche de la PlayStation 5 déjà citée on s’aperçoit que le vendeur prévoit déjà le Single Day et affiche les coupons qui seront disponibles en France à minuit. Nous vous faciliterons la tâche en indiquant à chaque fois les coupons à rentrer.

. Si vous n’écoutez aucun des conseils précédents et que vous souhaitez aller all-in sur un produit venu de Chine (il y en a de très bons / exclusifs / chelous), gardez en tête que vous aurez un délai de livraison long, éventuellement des frais de douane, un produit qui peut ne pas correspondre à la description et aucun SAV. Si nous recommandons un tel produit, ce qui est peu probable, nous rappellerons ces aléas éventuels.

Le Single Day sur Cdiscount, ça se passe comment ?

Cdiscount est beaucoup plus tradi pour les Françaises et les Français qui souhaiteraient s’équiper le 11 novembre. Vous trouverez des produits en promotion, certains avec de belles remises, d’autres décevants — en bref, la vie normale d’un événement commercial.

Cela dit, le géant français cède à la pratique du code promo, ce qui est top pour vous : vous pourrez enlever 11 € tous les 111 € d’achat avec le code 11ONZE, ce qui correspond à 10 % de remise.

11/11 sur Cdiscount // Source : Numerama

Le Single Day sur Rakuten, ça se passe comment ?

Le géant japonais de l’ecommerce n’a pas de page dédiée au 11/11 à l’heure où ces lignes sont écrites, mais on sait qu’il suivra le Single Day avec une logique de coupons de réduction avec un minimum d’achat associé. Simple et efficace.

Voilà, vous savez comment fonctionne le Single Day en France.

