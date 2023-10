[Deal du jour] Si la fibre vous fait envie, mais que vous hésitez sur l’opérateur, le prix et la qualité du réseau sont souvent les deux points à prendre en compte. Voici notre sélection des offres au meilleur rapport qualité prix actuel.

Les meilleures offres fibre du moment

Avant de lire notre sélection, vous pouvez faire un tour dans notre comparatif des meilleures offres fibre pour avoir un aperçu de ce que proposent les différents opérateurs. Maintenant que les principaux opérateurs ont décidé de réduire les périodes de réduction de 12 mois à 6 mois, le choix de l’abonnement va beaucoup dépendre des prix pratiqués. Voici les meilleures offres du moment :

RED box : moins de 20 € par mois avec un mois offert

Freebox Révolution : une offre complète à partir de 19,90 €/mois

Bouygues : la fibre la moins chère

La fibre Red box et un mois offert

L’abonnement fibre de RED avec la SFR box 7 et le Wi-Fi 5, est proposé au prix de 19,99 € par mois, sans engagement, pendant les 6 premiers mois. Passé six mois, l’abonnement revient au prix de 29,99 € par mois, mais vous pourrez résilier. Un mois d’abonnement est en ce moment offert.

La fibre de RED offre des débits jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et envoi. Pour 7 € de plus par mois, vous pouvez profiter du Wi-Fi 6 avec des débits supérieurs, jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, uniquement si vous en faite la demande. Même sans le Wi-Fi 6, les débits offerts par la RED Box et SFR sont rapides et fiables. Si vous n’avez pas de smart TV, vous pourrez profiter du décodeur Connect TV et de sa 4K pour 3 € de plus par mois. Ce dernier transforme votre téléviseur en Smart TV, et permet de visionner des contenus 4K sur les plateformes de SVOD.

Vous pouvez configurer votre box internet sur le site // Source : Red by SFR

Enfin, une ligne téléphonique avec appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM et dans plus de 100 pays est disponible à l’ouverture de la ligne.

Freebox Révolution et son offre complète et abordable

Free propose toujours trois Freebox différentes. Consultez notre guide pour tout savoir sur les Freebox, afin de choisir la box la plus adaptée à vos besoins.

L’abonnement fibre avec la Freebox Révolution est au prix de 19,99 € par mois. Free n’a pour l’instant pas suivi ses concurrents, et propose ce prix pendant un an, avec engagement. Passé un an, il passe à 44,99 € par mois, mais vous pourrez alors le résilier.

Certes, la Freebox Révolution n’est pas la plus belle des box internet, mais elle propose jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant et 600 Mb/s en montant, avec le Wi-Fi 5. De très bons débits donc, parmi les meilleurs sur le marché. C’est une offre idéale pour le streaming 4K, ou pour jouer en ligne sur vos consoles de salon. L’abonnement s’accompagne de 12 mois inclus à Canal+ Séries (puis 9,99 € par mois), et de 6 mois inclus à Amazon Prime Vidéo (puis 6,99 € par mois), le tout sur demande. Vous pourrez résilier ces abonnements une fois leur période de gratuité passée.

Notre guide sur les Freebox vous aide à choisir la bonne box // Source : Numerama

Enfin, la Freebox Révolution est une des seules box internet équipée d’un lecteur de DVD et Blu-ray, et d’un disque dur NAS de 250 Go, pour stocker des fichiers en local. Dommage cependant qu’il ne soit pas possible d’ajouter un disque dur.

Bouygues et son offre fibre à moins de 19 € par mois

La fibre avec la Bbox fit de Bouygues est au prix de 18,99 € par mois, avec un engagement de six mois. Passé 6 mois, elle revient à son prix habituel de 31,99 € par mois, mais vous pourrez alors résilier. Bouygues propose une offre fibre basique, qui n’est certes pas la fibre la plus rapide du marché, mais qui est tout de même pratique si vous avez juste besoin d’une connexion internet rapide. Ses débits, jusqu’à 400 Mb/s en téléchargement et envoi, sont stables et suffisants pour disposer d’une bonne connexion au quotidien, ou pour le travail.

Bouygues propose des packs intéressants avec sa Bbox // Source : Bouygues

Une ligne fixe est bien sûr comprise, avec les appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays. Enfin, Bouygues propose de nombreux packs avec son abonnement. Vous y trouverez des remises intéressantes sur des Smart TV, ou la Xbox Series. Consultez ces offres sur la page dédiée.

Pour accompagner vos forfaits fibre

