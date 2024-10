Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous souhaitez économiser sur votre abonnement fibre, Sosh, l’opérateur low cost d’Orange, propose un abonnement au bon rapport qualité prix, surtout depuis que l’opérateur a augmenté ses débits.

C’est quoi, cette offre fibre avec Sosh ?

La fibre avec la Boîte Sosh est en ce moment au prix de 25,99 € par mois, sans engagement.

Que propose cette offre fibre de Sosh ?

Sosh augmente les débits de son offre fibre, et passe de 300 Mbits/s à une connexion très haut débit jusqu’à 400 Mbits/s en téléchargement et en envoi, sur le réseau Orange. La Livebox 5 avec son Wi-Fi 5 est incluse dans l’abonnement. Les débits proposés par Sosh sont suffisants pour disposer d’internet à haut débit chez vous lorsque vous travaillez, regardez du contenu sur vos plateformes de SVOD, ou téléchargez et envoyez des fichiers.

Une ligne de téléphone fixe est ouverte, avec les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, les DOM, ainsi que vers plus de 100 destinations internationales.

La Livebox 5 d’Orange, fournie avec l’offre fibre de Sosh // Source : Orange / Numerama

Est-ce que cette offre fibre de Sosh est intéressante à ce prix ?

Avec ses nouveaux débits, et pour 25 € par mois, la Boîte Sosh est une bonne affaire, si toutefois vous n’avez besoin que d’une connexion à la fibre. Ce forfait fibre n’inclut pas de box TV. Si vous souhaitez disposer d’un décodeur, le modèle Ultra HD 4K est disponible sur demande, pour 5 € de plus par mois. Notez que vous disposez néanmoins d’un accès gratuit à l’application TV d’Orange, disponible sur ordinateur, smartphone et tablette, avec plus de 70 chaînes en direct et en replay.

