Une vidéo montrant ce que pourrait être la PS5 Slim circule sur internet. On espère que la console de Sony n’aura pas ce design.

Cela fait déjà plusieurs mois que l’on entend parler d’une nouvelle version de la PlayStation 5, laquelle serait plus petite et se distinguerait par un lecteur de disque amovible. Ces rumeurs n’ont rien d’illogique : chacune des consoles de salon de Sony a fini par connaître une révision Slim, pensée pour réduire les dimensions et relancer les ventes. Et, depuis le 11 août, on voit circuler une vidéo montrant ce qui pourrait être la PS5 Slim.

Les images ont bien évidemment fait le tour des colonnes des principaux médias tech, dans le sillage de The Verge. La séquence, qui corrobore une photo apparue dans des forums chinois, vient d’un compte Twitter un peu obscur — ce qui n’a pas empêché la prétendue fuite de faire le buzz (plus de 6 millions de vues sur le réseau social). La vidéo montre un design finalement assez proche de celui de la PlayStation 5, que ce soit dans la silhouette globale (toujours audacieuse) ou la taille.

Ceci est peut-être la PlayStation 5 Slim

Parmi les changements à noter par rapport à la PlayStation 5 classique, il y aurait :

Les deux coques scindées en deux (avec un espace), sans doute pour faciliter l’installation du lecteur amovible ;

Une partie centrale retravaillée au niveau des sorties d’air (elles sont beaucoup moins proéminentes) ;

Un port USB-C en plus en façade, ce qui porterait le total à deux (aujourd’hui, la PS5 associe un USB-C et un USB classique en façade).

L’auteur de la vidéo, qui n’a pas l’air très fan du design au point de le qualifier de « ennuyant », précise : « Je dirais qu’elle est 5 centimètres plus petite, pas beaucoup moins épaisse. La courbure au milieu est étrange avec les sorties d’air plus petites. Le lecteur de disque est moins incurvé donc c’est étrange aussi. Elle a deux fentes affreuses de chaque côté. Deux ports USB-C à l’avant. »

Fuite de la PlayStation 5 Slim // Source : Twitter

À ses yeux, cette PlayStation 5, qu’il est nécessaire de prendre avec les pincettes de rigueur, n’a rien d’une Slim. Et c’est tout à fait vrai : la PS5 Slim est espérée pour corriger l’un des principaux défauts de la console lancée en 2020, trop grosse et pas du tout pratique à placer dans un salon. Cette révision apparaît un peu trop légère pour changer complétement la donne et motiver les propriétaires à troquer leur ancien modèle pour le nouveau.

Pour aller plus loin Le design de la PS5 donne juste envie d’une version Slim

Le lancement d’une nouvelle PlayStation 5 serait imminent. Selon les diverses indiscrétions, elle pourrait être lancée dès septembre, soit un peu moins de trois ans après la sortie des premières versions (classique et digitale). La console a été mentionnée dans les documents fournis par Microsoft dans sa bataille juridique avec la FTC concernant le rachat d’Activision Blizzard. Il faut aussi rappeler que Sony a procédé à une baisse de prix temporaire dans beaucoup de marchés. Cette initiative commerciale sous-entend un éventuel besoin d’alléger les stocks.

