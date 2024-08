Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Pour ceux qui cherchent à améliorer les performances de leur PS5 ou à augmenter leur espace de stockage de leur PC, un SSD est souvent le premier composant à privilégier. En ce moment, le WD Blue SN580 de 1 To est une option à considérer, surtout lorsqu’il est à prix réduit.

C’est quoi, cette réduction sur ce SSD SN580 de Western Digital ?

Le SSD WD Blue SN580 de 1 To, habituellement proposé autour des 70 €, est en ce moment disponible à un prix plus bas, sous la barre des 60 € chez Cybertek.

C’est quoi, ce SSD WD Blue SN580 ?

Le WD Blue SN580 est un SSD au format M.2 2280 utilise une interface PCI-E 4.0 x4. Il affiche une vitesse de lecture et d’écriture de 4150 Mo/s, idéale pour accélérer le démarrage de votre système si vous installez WIndows au préalable le support. Il permet également une meilleure rapidité pour le transfert de donnée et lance vos applications les plus gourmandes dans un temps record par rapport à un disque dur (HDD) classique.

Avec une endurance de 600 ToE et la compatibilité TRIM, ce SSD est conçu pour durer, même sous une utilisation intensive. De plus, son design compact et léger (5,5 g seulement) le rend facile à installer dans la plupart des configurations. Mais encore faut-il pouvoir en profiter en ayant une carte mère compatible PCI-E 4.0 x4.

Le SSD WD Blue SN580 1To est discret

Bien que ce ne soit pas son support de prédilection, il peut aussi fonctionner sur les PS5 avec l’ajout d’un dissipateur et offrir des temps de chargement plus rapides sur les jeux gourmands. Cybertek propose un bon dissipateur SSD MC1 Pro COOLER à 16,99 € pour compléter son panier.

À ce prix, ce SSD WD Blue SN580 est-il une bonne affaire ?

Western Digital est une marque généralement reconnue pour son rapport qualité-prix, et cela devient encore plus intéressant en promotion. Avec ses 1 To de stockage, il offre une capacité confortable pour la plupart des PC, qu’il s’agisse de stocker des jeux, des fichiers multimédias ou d’accélérer les tâches courantes.

Toutefois, il convient de noter que ce modèle est dépourvu de cache DRAM. Cela signifie que lors de très gros transferts de données ou de tâches particulièrement exigeantes, les performances peuvent légèrement diminuer par rapport à des modèles équipés de cache. Malgré cela, à ce prix, il reste une bonne affaire pour ceux qui souhaitent upgrader leur machine sans se ruiner.

