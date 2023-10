Payer pour répondre à une publication, c’est le nouveau projet d’Elon Musk. Cette approche permet de limiter les réponses aux abonnés X Premium (ex-Twitter Blue). Une étape de plus dans sa volonté de couper Twitter en deux, en faisant coexister une offre payante et un service gratuit.

Twitter est-il condamné à devenir une bulle dans laquelle seules les personnes qui pensent la même chose peuvent communiquer ? La guerre entre Israël et le Hamas en est la parfaite illustration : l’algorithme met en avant du contenu peu nuancé, conçu pour être viral.

La dernière idée d’Elon Musk, appliquée le 9 octobre, ne risque pas d’arranger la situation. Il est désormais possible de réserver les réponses aux comptes payants, pour exclure d’une conversation les personnes qui ne déboursent rien. Puisque les abonnés à X Premium (feu Twitter Blue) ont tendance à partager les mêmes idées politiques, le risque de déformation du débat public est assez grand.

Sous ce tweet d’Elon Musk, seules les personnes qui payent peuvent répondre. Évidemment, la critique a disparu. // Source : Numerama

Après les messages privés, Elon Musk bride les tweets

Cette idée n’est pas inédite chez Elon Musk. Le milliardaire est convaincu que payer pour X Premium est une preuve que l’on existe vraiment, ce qui l’incite à réserver de plus en plus de fonctions aux abonnés payants. En juillet 2023, Elon Musk avait par exemple décidé de limiter l’envoi de messages privés aux comptes payants, en forçant les utilisateurs à effectuer un changement manuel s’ils voulaient recevoir des messages de tout le monde. Cette nouveauté a tué plusieurs comptes de marques, qui ne répondent désormais plus aux utilisateurs gratuits.

Pour l’instant, la limite des réponses aux comptes vérifiés est optionnelle. C’est à l’utilisateur qui tweete/publie de limiter les réponses aux comptes payants. On peut néanmoins imaginer que la suite logique serait d’activer ce réglage par défaut ou, du moins, de voir tous les comptes officiels de la « musksphère » limiter leurs tweets aux comptes payants. Il est probable qu’Elon Musk ne publie plus que comme ça.

L’annonce du changement par le compte officiel de X. // Source : Numerama

Cette décision d’Elon Musk accentue une nouvelle fois la radicalisation de Twitter, qui est de moins en moins « une grande place de débat ». De faux comptes d’information certifiés peuvent maintenant diffuser un narratif sans contestation, puisque les réponses sont bloquées.

La vérification d’identité obligatoire, la prochaine étape ?

Officiellement, Elon Musk ne limite pas les réponses aux comptes payants mais aux comptes « vérifiés ». Il se trouve que le milliardaire réfléchit de plus en plus à rendre X payant pour tout le monde, avec des abonnements moins coûteux. Son rêve est de vérifier l’identité de tous les utilisateurs.

Depuis peu, les réglages de X proposent un sous-menu nommé « Vérification d’identité », qui permet d’envoyer une photocopie de sa carte d’identité à un prestataire israélien choisi par Elon Musk (Au10tix). Une pratique qui pose légalement problème, particulièrement en Europe, mais qui pourrait un jour devenir le seul moyen d’accéder à Twitter.

Le nouveau réglage « Vérification d’identité » de X. // Source : Numerama

Aujourd’hui, il suffit de payer pour avoir le badge bleu. Demain, la vérification d’identité pourrait devenir obligatoire. Cela ne risque pas de rendre X plus ouvert, mais le plan d’Elon Musk semble bel et bien de couper le réseau social en deux. Les gens qui le suivent, et les autres.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !