Après Elon Musk en 2018, l’année 2024 voit partir deux autres figures historiques d’OpenAI. Un quatrième annonce faire une longue pause jusqu’à la fin de l’année.

2024 restera-t-elle dans l’histoire d’OpenAI comme l’année des grandes défections ? Force est de constater que ces derniers mois ont été marqués par le départ de deux figures historiques de l’entreprise américaine. En mai, il y a eu le départ du directeur scientifique, Ilya Sutskever. Et aujourd’hui, c’est au tour de John Schulman de tirer sa révérence.

Si l’un et l’autre sont deux des cofondateurs d’OpenAI, les conditions de départ de l’un et l’autre semblent différentes. Ilya Sutskever est parti dans un contexte de défiance : l’intéressé désapprouvait la direction et était impliqué dans le coup contre Sam Altman, le « visage » et le dirigeant la société.

Départ chez un concurrent d’OpenAI

Pour ce qui est de John Schulman, l’explication donnée ce mardi 6 août sur X (ex-Twitter) fait état d’un « désir d’approfondir l’alignement de l’IA et d’entamer un nouveau chapitre » professionnel, dans lequel il lui sera possible de « revenir à un travail technique pratique ». En l’espèce, cela se fera chez un rival direct d’OpenAI : Anthropic.

Cette autre société américaine développe également un chatbot (ou agent conversationnel), appelé Claude. Il concurrence ChatGPT et est amélioré régulièrement. La dernière mise à jour de cet outil d’intelligence artificielle générative a eu lieu en juin 2024. Selon Anthropic, Claude 3.5 dépasse GPT-4o, un modèle avancé de ChatGPT.

« Pour être clair, je ne pars pas en raison d’un manque de soutien à la recherche sur l’alignement à OpenAI. Au contraire, les dirigeants de l’entreprise se sont engagés à investir dans ce domaine. Ma décision est personnelle et repose sur la manière dont je souhaite concentrer mes efforts dans la prochaine phase de ma carrière », a-t-il ajouté.

La notion d’alignement dans le domaine de l’intelligence artificielle renvoie au souhait de développer des IA qui sont effectivement alignées sur les buts de leurs concepteurs. En somme, il s’agit de constituer un cadre capable de contrer des utilisations ou des résultats indésirables, de sorte que seuls les comportements souhaités émergent.

La confiance affichée par John Schulman dans les engagements d’OpenAI en matière d’alignement tranche toutefois avec des départs de spécialistes. Dans son édition du 15 mai 2024, The Time notait que Jan Leike, un autre vétéran d’OpenAI qui codirigeait l’équipe dite de super-alignement avec Sutskever, a aussi démissionné.

Hasard du calendrier, Greg Brockman, un autre cadre et fondateur d’OpenAI, a annoncé le 6 août prendre un congé sabbatique jusqu’à la fin de l’année. Selon lui, c’est la première fois qu’il prend une pause depuis neuf ans. « La mission est loin d’être achevée ; il nous reste à construire d’une IA générale sûre », a-t-il écrit.

Les autres fondateurs toujours actifs dans OpenAI sont Sam Altman, Andrej Karpathy et Wojciech Zaremba. Elon Musk, lui, est parti en 2018.

