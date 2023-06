C’est quoi la réalité mixte ?

La réalité mixte réunit la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) au sein d’un même produit. L’annonce du casque Apple Vision Pro en 2023 met la lumière sur elle, mais la cohabitation de plusieurs définitions a tendance à troubler les consommateurs.

Qu’est-ce que la réalité mixte ? Très souvent, ce terme est utilisé à mauvais escient. Beaucoup ne voient pas la différence entre la réalité mixte et la réalité augmentée, tandis que d’autres jurent seulement par l’existence de la réalité virtuelle. Comment expliquer une telle confusion ? La responsabilité semble être celle des constructeurs, qui ont longtemps mélangé toutes ces appellations pour des raisons marketing, même quand elles n’étaient pas appropriées.

La réalité mixte, dans sa définition actuelle (c’est-à-dire celle utilisée par le marché, pas forcément celle historique), correspond en une sorte d’hybridation entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Plusieurs casques haut de gamme, comme l’Apple Vision Pro, le Meta Quest Pro et le HTC Vive XR Elite en sont dotés.

Quelle est la différence entre la réalité mixte et la réalité virtuelle ?

En 2023, trois technologies cohabitent. Les constructeurs peuvent embarquer plusieurs « réalités » dans leurs casques, ce qui veut dire qu’un casque VR n’est pas forcément seulement VR. Voici nos définitions de ces trois types de réalités, si vous voulez mieux comprendre ce que vous vendent les marques :

C’est quoi la réalité virtuelle ?

La réalité virtuelle est la plus courante et la plus connue. À l’aide d’un « casque VR », elle consiste en l’utilisation de deux écrans placés devant les yeux d’un utilisateur, afin de lui donner l’impression qu’il est dans un autre endroit en 3D. La réalité virtuelle immerge les utilisateurs dans un monde fictif, sans accès au monde réel.

C’est quoi la réalité augmentée ?

Cette technologie ne requiert pas forcément l’utilisation d’un casque. La réalité augmentée consiste en la juxtaposition d’éléments virtuels sur le monde réel, à travers l’écran d’un smartphone par exemple (Pokémon Go, la navigation AR dans Google Maps, etc.). La réalité augmentée est une sorte d’effets spéciaux ajoutés sur le monde en temps réel. Il existe des lunettes de réalité augmentée et des masques spéciaux (Magic Leap), qui projettent des images sur le verre, mais elles sont encore très expérimentales.

C’est quoi la réalité mixte ?

La réalité mixte est un mélange entre les deux. Les casques de réalité mixte actuels sont des casques de réalité virtuelle, avec des écrans devant les yeux. En revanche, grâce à des caméras autour du casque, ils sont capables de filmer la réalité en 3D et de la faire apparaître dans les écrans, en couleur. Avec un casque de réalité mixte, on voit donc le vrai monde, ainsi que des fenêtres et des objets virtuels capables d’interagir avec le réel, grâce à de la reconnaissance de l’espace (c’est donc de la réalité augmentée). Cependant, le casque n’a pas besoin d’être transparent comme des lunettes.

Avec le casque Meta Quest Pro, on peut voir des fenêtres virtuelles flotter au-dessus de la réalité. C’est de la réalité mixte. // Source : Capture Numerama

Cependant, les termes technologiques ne sont parfois pas faciles à comprendre. Il existe aussi des produits qui se revendiquent comme appartenant à la catégorie « réalité mixte », alors qu’ils ne le sont pas réellement. Les casques HoloLens de Microsoft, par exemple, projettent des hologrammes sur du verre, mais permettent de voir le vrai monde avec ses vrais yeux. Microsoft utilise pourtant l’appellation « réalité mixte », alors que le terme « réalité augmentée » est plus adapté. Les concurrents de Microsoft qui font la même chose, comme le Magic Leap ou les XReal Air, se revendiquent de leur côté comme appartenant à la réalité augmentée.

Enfin, il est important de distinguer complètement le métavers de la réalité mixte, virtuelle ou augmentée. Le métavers implique des interactions à plusieurs dans un monde virtuel, mais n’est pas lié au support utilisé (un jeu vidéo sur une télé peut être un métavers). Il est regrettable de voir des entreprises comme Meta jouer la carte du métavers pour convaincre les utilisateurs de l’utilité de leurs casques, au risque d’entretenir la confusion sur la technologie véritablement utilisée.

Les marques qui emploient le terme « réalité mixte » en 2023 parlent généralement de casques de réalité virtuelle dotés de caméras, pour filmer la réalité.

La plupart du temps, la réalité mixte peut être présentée comme une simulation du vrai monde dans un casque de réalité virtuelle. Bien sûr, toutes les réalités mixtes ne se valent pas. Souvent, le rendu des caméras 3D est beaucoup trop pixelisé pour réussir à tromper le cerveau humain. Mais, c’est une autre histoire qui, on l’espère, ne sera un jour plus d’actualité.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.