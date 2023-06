Durant sa conférence WWDC 2023, Apple a levé le voile sur les nouveautés logicielles dont pourront profiter les propriétaires d’un iPad à la rentrée. Ne soyez pas trop exigeants.

C’est la routine : chaque année, à l’occasion de sa conférence WWDC, Apple lève le voile sur ses nouveautés logicielles. En 2023, année durant laquelle on a découvert le casque Vision Pro, la firme de Cupertino proposera iPadOS 17 aux propriétaires d’une tablette Apple. Et tandis que iOS 17 fait rêver avec ses nouveautés, cette future mise à jour du système d’exploitation des iPad ne fait que… copier iOS 16. Ce qui veut dire que les iPad ne vont que rattraper leur retard.

Ainsi, l’une des nouveautés mises en avant par Apple pour iPadOS 17 n’est rien d’autre que l’écran personnalisé qui existe sur iPhone depuis fin 2022. Même son de cloche concernant le suivi des activités en direct. Dans quelques mois, vous pourrez suivre le résultat d’un match de foot depuis l’écran verrouillé. Là encore, un iPhone peut le faire depuis plusieurs mois. Les Live Stickers dans l’application Messages ? Ils étaient déjà dans iOS 16.

iPadOS 17 // Source : Apple

L’iPad peut devenir un vrai hub pour la domotique

L’ajout le plus excitant de iPadOS 17 est sans conteste les widgets interactifs. Comme leur nom l’indique, ils vont permettre d’interagir directement avec certaines applications sans jamais les ouvrir. Concrètement, on pourra cocher une tâche accomplie dans une liste ou encore lancer un morceau de musique. On y voit surtout un moyen d’imaginer un écran de contrôle pour la domotique, avec des widgets qui deviendraient des interrupteurs sans avoir à lancer Maison. Les personnes concernées apprécieront.

Il y a aussi l’intégration de l’application Santé, qui existe depuis… des lustres sur iPhone. Concentrant beaucoup trop d’informations sans réel usage pensé pour l’utilisatrice ou l’utilisateur, elle est loin d’être convaincante. Son arrivée sur iPad ne changera donc pas profondément la donne. « Les utilisateurs d’iPad peuvent maintenant suivre et gérer leurs prises de médicaments, utiliser l’app Suivi de cycle, noter leurs émotions passagères et leurs humeurs quotidiennes, consulter leurs dossiers médicaux transmis par divers établissements de santé, et bien plus encore, depuis un seul et même endroit, sécurisé et confidentiel », explique Apple.

Enfin, iPadOS 17 compte rendre plus facile la gestion des PDF, avec notamment l’apprentissage automatique des champs à remplir.

