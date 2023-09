Widgets interactifs, mode radio réveil, nouvelle interface pour les contacts… iOS 17 apporte plusieurs nouveautés amusantes aux iPhone. Cette version sortira le 18 septembre. Son homologue pour tablettes, iPadOS 17, arrivera le même jour.

Les iPhone 15 seront livrés sous iOS 17, mais tous les iPhone sortis de 2018 à 2023 (à partir du XS) pourront aussi profiter de la nouvelle mise à jour du système d’exploitation d’Apple.

Le keynote organisé ce 12 septembre par Apple a été l’occasion pour la marque californienne de confirmer officiellement la date de sortie d’iOS 17. Ce sera le 18 septembre 2023. Jusqu’à présent, le groupe était resté vague, évoquant juste la« semaine du 18 septembre », d’après les communiqués de presse publiés par Apple pour officialiser l’existence des iPhone 15.

En l’espèce, Apple a respecté ses habitudes : les mises à jour majeures d’iOS sont lancées le lundi précédant la sortie de son nouveau smartphone.

Quelles nouveautés pour iOS 17 ?

iOS 17 est à la fois une petite et une grande mise à jour. Cette phrase peut paraître étrange, mais la réalité est qu’elle correspond plutôt bien à la réalité. Sur le papier, iOS 17 n’apporte aucun changement majeur. Pourtant, plusieurs de ses nouveautés sont susceptibles de chambouler les habitudes des utilisateurs. Le mode radio-réveil, qui transforme l’iPhone en une horloge avec des widgets lorsque vous dormez, en est le parfait l’exemple. Nous l’avons beaucoup essayé cet été (en version bêta) et nous l’avons définitivement adopté. Pourquoi revenir à autre chose après ça ?

La fonction StandBy transforme un iPhone lorsqu’il charge. // Source : Apple

Parmi les autres nouveautés d’iOS 17, il y a :

Une nouvelle interface pour les contacts, qui permet de créer des fiches ultra modernes et personnalisables pour chacun de ses proches, au lieu d’un affichage unique pour tous.

L’arrivée de widgets interactifs, pour par exemple mettre en pause un morceau sans ouvrir l’application Musique ou éteindre une ampoule sans ouvrir Maison.

La suppression automatique des codes de validation reçus par SMS ou par mail, pour ne conserver que les messages importants.

Une nouvelle interface pour iMessage, sans les icônes pour les applications en bas.

Des stickers que l’on peut enregistrer dans son clavier, pour envoyer des souvenirs à ses amis dans toutes les applications.

La possibilité de laisser un message vidéo dans FaceTime (une sorte de répondeur visio).

Un nouvel AirDrop, qui permet d’initier un échange en rapprochant deux iPhone l’un contre l’autre. Un geste qui permet aussi d’échanger son contact avec quelqu’un que l’on vient de rencontrer.

La possibilité, en voiture, d’être plusieurs à choisir la musique en cours de lecture, avec un système de playlist partagé (avec un QR Code).

Des cartes hors-ligne dans Apple Plans, pour pouvoir se déplacer même sans réseau.

Quelques exemples de fiches personnalisées dans iOS 17. // Source : Apple

D’autres nouveautés sont au programme d’iOS 17, mais elles sont réservées aux utilisateurs anglophones. Transcription des messages vocaux, « Siri » au lieu de « Dis Siri », nouvel auto-correcteur qui devine les mots, une IA qui répond aux appels à votre place pour demander aux interlocuteurs de se présenter avant que vous répondiez… Ces nouveautés ne sont pas prévues pour la France.

iPadOS 17 et watchOS 10 le même jour

Contrairement à l’année dernière, où Apple avait repoussé le lancement de la mise à jour de l’iPad de plusieurs semaines, iPadOS 17 arrivera en même temps. C’est une fausse surprise, puisque ses nouveautés sont quasiment identiques à celles d’iOS 17. watchOS 10 (Apple Watch) et tvOS 17 (Apple TV) sont aussi au programme du 18 septembre, avec une refonte esthétique historique pour l’Apple Watch et des nouveautés attendues de longue date sur Apple TV (un minuteur d’arrêt notamment). La mise à jour du Mac, macOS Sonoma, devrait arriver dans un second temps.

