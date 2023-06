À l’occasion de sa conférence WWDC 2023, Apple a officialisé les nouveautés d’iOS 17. L’une d’entre elles, baptisée StandBy, permettra de transformer l’iPhone en réveil.

Comme chaque année peu après la rentrée, l’iPhone va faire le plein de nouveautés grâce à une grosse mise à jour logicielle. À l’occasion de sa conférence organisée dans le cadre de la WWDC 2023, notamment centrée sur l’annonce du casque Vision Pro, Apple a présenté les principales évolutions d’iOS 17. Et l’une d’entre elles nous a tout de suite tapé dans l’œil : la fonctionnalité StandBy, capable de transformer le smartphone en réveil, à une époque où les réveils sont devenus has-been.

StandBy rappelle le mode « Table de nuit » de l’Apple Watch, en beaucoup plus complet et évolué. Concrètement, quand votre iPhone est positionné sur le côté, il présentera une interface différente de l’utilisation normale. Si on devait simplifier au maximum, on écrirait qu’Apple vient d’inventer le « mode paysage » pour l’iPhone.

Un support Apple sera nécessaire pour utiliser StandBy. // Source : Apple

Et Apple inventa le mode paysage pour l’iPhone

« StandBy est idéal pour la table de chevet, le plan de travail de la cuisine ou le bureau », précise Apple. Cette fonctionnalité ne s’activera que si l’iPhone est en charge. Elle pourra être personnalisée pour afficher ce qu’on veut : l’heure uniquement la nuit, des widgets (montrés de manière intelligente, comme sur watchOS 10), des boutons pour la domotique, un centre de contrôle pour la musique ou encore des activités en direct. Oui, vous pourrez suivre le score du match PSG – OM tout en faisant la cuisine grâce à StandBy.

Le but de StandBy reste avant tout d’afficher des informations importantes à distance, sans que l’on ait besoin d’interagir avec l’iPhone. Cette précision n’est pas anodine et, en réalité, StandBy est pensé pour fonctionner le mieux avec les téléphones équipés d’un écran always-on (iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max). Sans cette technologie, il faudra tapoter sur l’écran ou dire « Siri » pour le réveiller. C’est d’ailleurs un gros défaut du mode « Table de nuit » de l’Apple Watch, incapable d’afficher l’heure en permanence. Certains n’aiment pas la pollution lumineuse quand ils dorment, mais cela reste l’argument principal d’un réveil classique : nous permettre de voir l’heure d’un rapide coup d’œil.

Vue horloge Vue musique

StandBy prendra tout son sens si on lui associe un socle compatible MagSafe, aperçu dans la présentation Apple, mais jamais évoqué dans le communiqué de presse. C’est le grand mystère de cette nouveauté : Apple commercialisera-t-il un accessoire hors de prix, comme il en a le secret ? Une chose est sûre : les accessoiristes tiers en proposent déjà — à l’image de cette station de charge sans fil 2-en-1 signée Belkin (disponible chez Apple pour 119,95 €).

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !