Razer se lance à son tour sur le segment des consoles portables, avec la Kishi Edge pensée pour le streaming. Son atout ? Un joli écran OLED qui la fait surnager.

Le développement des services de streaming, comme le Xbox Game Pass (Microsoft) ou GeForce Now (Nvidia), a donné des idées aux accessoiristes. Ces plateformes, qui permettent d’accéder à des jeux ambitieux n’importe où, ont besoins d’appareils physiques pour exister. Voilà pourquoi plusieurs compagnies se sont engouffrées dans la brèche, dans le sillage de Logitech avec la G Cloud. Cette dernière a désormais une concurrente : la Edge, conçue par Razer.

La Razer Edge est disponible depuis plusieurs mois aux États-Unis, mais elle vient tout juste de sortir en France. Attention, il ne s’agit pas d’une concurrente au Steam Deck de Valve ou au Rog Ally d’Asus. La Edge n’est pas un PC déguisé en console, mais bien un portail vers les services de streaming qui tourne sous Android. Son principal atout est arboré fièrement en façade : un écran AMOLED qui offre un confort visuel qu’on ne trouve pas (encore ?) ailleurs.

La Razer Edge n’est pas vraiment une console

C’est sans doute une question de sémantique, mais la Razer Edge n’est pas vraiment une console. En réalité, il y a un twist : dans le pack, la marque de gaming réunit une tablette Android surpuissante et une manette détachable, compatible avec n’importe quel appareil mobile pourvu d’un port USB. Une manette baptisée V2 Kishi Pro Controller, que Razer commercialise à part. L’ensemble coûte 499,99 €, contre 119,99 € pour l’accessoire seul. Pour 380 €, vous achetez donc une tablette aux caractéristiques assez impressionnantes.

Certains pourraient donc voir un positionnement étrange derrière ce Razer Edge : qui va dépenser autant dans un produit qui ne fait rien de plus que mon smartphone ? Cette question mérite d’être posée. Mais la réponse est difficile à trouver. Déjà, Razer offre le choix et n’impose pas la tablette. Ensuite, certains aimeront avoir des objets dédiés à certaines tâches, et vous soulagerez l’autonomie de votre smartphone en jouant sur le Razer Edge dans sa version complète. Seul hic ? Razer ne propose pas la version 5G en France.

Razer Edge = une tablette Android + une manette Kishi détachable. // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Enfin, votre smartphone n’est peut-être pas pourvu d’un écran AMOLED FHD+ (2400 x 1080) de 6,8 pouces, rafraîchi à 144 Hz. C’est le principal atout de la Edge, qui s’appuie sur une technologie d’affichage de pointe pour séduire les utilisatrices et utilisateurs. Sur un marché où seule la Nintendo Switch est équipée d’un écran OLED, c’est un argument non négligeable. Noirs profonds, couleurs éclatantes, contrastes renversants, fluidité incroyable… Poser les yeux sur la Razer Edge, c’est l’adopter. Et, en face, la solution concurrente proposée par Logitech fait pâle figure — même si elle est moins chère.

L’ergonomie de la manette Kishi est top. // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Le Game Pass très à son aise

Quand on a une Raze Edge entre les mains, on a très vite envie de lancer un jeu accessible en streaming depuis le Xbox Game Pass. On a essayé Forza Horizon 5, Ori and the Blind Forest, FIFA 23 ou encore Starfield : avec une bonne connexion internet, l’expérience est excellente. On déplorera seulement l’écran rogné de chaque côté — ce qui réduit la surface d’affichage. Bien évidemment, les conditions de jeu dépendront de votre bande passante : si elle se révèle juste, l’expérience pourra vraiment être dégradée, voire injouable. Notez que la Razer Edge, compatible Wi-Fi 6E, a accès à la fonctionnalité Remote Play de la PlayStation 5, que Sony compte « commercialiser » avec son PlayStation Portal.

Un écran qui offre un affichage incroyable. // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

La Razer Edge est par ailleurs équipée d’une puce Qualcomm Snapdragon G3x, dont les performances sont plus qu’honorables (elles sont un peu en dessous d’un Samsung Galaxy S23 Ultra, le top du top en 2023). Cette caractéristique lui permet de faire tourner les jeux vidéo disponibles sur le Play Store sans sourciller, et d’être à son aise pendant plusieurs années. Couplé à la polyvalence de l’écosystème Android, ce processeur permet d’avoir accès à de multiples moyens de se divertir (même s’il faut parfois mettre les mains dans le cambouis pour la compatibilité avec une manette).

YouTube, Disney+, MyCanal, Netflix… Toutes les applications populaires sont disponibles, même si l’écran de 6,8 pouces pourra paraître étroit dans certains cas. À titre de comparaison, le plus petit des iPad arbore une dalle de 8,3 pouces. Pour regarder un gros blockbuster, ce n’est pas forcément le meilleur appareil. En revanche, pour lire un livre numérique au format portrait, c’est top.

Lire un livre sur la Razer Edge. // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Sur le terrain de l’ergonomie, il faut bien reconnaître que la manette Kishi V2 est très convaincante. Pensée pour s’adapter à un maximum de taille de smartphone (grâce à un pont extensible), elle reprend la disposition des touches Xbox, avec des sticks asymétriques. On apprécie plus particulièrement le petit clic produit par les boutons principaux quand on appuie dessus, tandis que la croix directionnelle est rassurante. Les sticks répondent bien, tout comme les gâchettes — malgré leur petite taille.

Le placement des deux raccourcis à programmer, derrière les boutons de tranches, fera sans doute débat. Bon point pour les captures : il y a un bouton qui permet de les réaliser en un clic. Razer a aussi travaillé le design, premium et pourvu d’un grip à l’arrière pour accrocher les paumes. Si la tablette Edge est perfectible sur certains points, la Kishi V2 est vraiment un sans-faute.

La manette Kishi est compatible avec un maximun de smartphones. // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Terminons par le point autonomie, toujours important quand on parle d’un produit pensé pour être emmené avec soi. Razer promet dix heures de streaming, grâce à une batterie de 5 000 mAh. En streaming vidéo, elle peut les tenir aisément et le gaming dépendra des paramètres sélectionnés (luminosité, notamment).

Le verdict 8/10 Razer Edge Voir la fiche 499 € sur Amazon 499 € sur Razer On a aimé Un écran AMOLED d’excellente facture

Quasi parfaite pour jouer aux jeux du Xbox Game Pass

L’ergonomie de la manette Kishi V2 On a moins aimé Dépendante de la connexion internet (pour le jeu vidéo en streaming)

Zone d’affichage réduite avec les jeux du Xbox Game Pass

Pas de version 5G en France La Razer Edge est une tablette Android sur laquelle on peut greffer la manette Kishi V2, vendue à part. Grâce à l’écosystème de Google, elle a accès à une multitude de moyens de jouer. On peut lancer un jeu Xbox grâce au Game Pass, en streaming, ou profiter de sa puissance pour faire tourner les jeux du Play Store. Cette polyvalence est appréciable, d’autant que l’ergonomie est au rendez-vous. Mais la Razer Edge se distingue surtout par son sublime écran AMOLED, assez inédit sur le segment, même sur des solutions plus chères. Pour profiter de titres ambitieux comme Starfield ou encore Forza Horizon 5 en parfaite mobilité, on peut difficilement faire mieux. À condition, bien sûr, d’avoir une connexion internet suffisante pour le streaming.

