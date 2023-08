Twitter est devenu X. Tweetdeck est devenu X Pro. Et maintenant, c’est X Pro qui devient 100 % payant. Voilà le dernier tournant en date de l’histoire de Twitter.

La fête est finie. X Pro, plus connu sous son ancien nom Tweetdeck, est devenu payant ce 16 août 2023. L’adresse tweetdeck.com renvoie désormais vers Twitter, ou plutôt « X », et la proposition suivante : s’abonner à la version payante du réseau social pour 9,60 euros par mois, ou tirer un trait sur Tweetdeck.

L’abonnement X Premium poussé par X (Ex-Twitter)

Tweetdeck, ou X Pro, est une sorte de version augmentée de X. Elle est principalement utilisée sur ordinateur, et permet d’avoir une vision très large de ce qu’il se passe sur le réseau social, sous forme d’un tableau géant, avec de nombreuses colonnes qui s’actualisent en temps réel. L’app a toujours été très prisée des professions qui ont besoin d’être tenues au courant rapidement des dernières actualités, comme les journalistes ou les politiques.

L’application appelée Tweetdeck, développée en 2008 par un indépendant, a été rachetée par le groupe Twitter trois ans plus tard. Elle avait toujours été gratuite, jusqu’à ce que débarque Elon Musk, avec son offre de rachat de Twitter à 44 milliards de dollars.

Tweetdeck devient payant : une des briques de la stratégie de monétisation d’Elon Musk

Depuis un an, le milliardaire s’efforce de détruire brique par brique tout ce qui faisait de Twitter un réseau social, certes imparfait, mais relativement équilibré. Obsédé par des objectifs de profit, il a divisé la masse salariale par deux — causant de nombreux trous dans certaines de ses divisions, comme la communication ou l’informatique —, mais aussi centré la stratégie du réseau social autour de la monétisation. Twitter Blue, la version payante de la plateforme, s’appelle désormais X Premium et offre de gros avantages à ceux qui se l’offrent : en plus de certaines fonctionnalités supplémentaires, X Premium permet de se faire passer pour un compte « notoire » (avec une pastille bleue, anciennement octroyée aux personnalités publiques) et de voir ses messages mieux mis en avant que les autres.

Il s’agit, en quelque sorte, d’un réseau social à deux vitesses : payez, et vous serez mieux mis en avant.

Musk part également du principe que tous les services de la plateforme doivent désormais être monétisés. C’est pour cette raison que X Pro est passé 100 % payant, sans plus aucune alternative gratuite. Pour les professionnels, c’est un coup dur. Néanmoins, X n’est pas le seul à s’adonner à ces pratiques : Linkedin dispose d’un service Premium depuis des années, qui permet aux abonnés de bénéficier d’avantages et de meilleures mises en relation entre elles et eux.

La seule chose qui varie, c’est que Tweetdeck a été rendu gratuit pendant des années, et que ce changement va très certainement faire baisser drastiquement son nombre d’utilisateurs et utilisatrices.

