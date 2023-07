Samsung a annoncé hier, le 26 juillet 2023, sa nouvelle gamme de téléphones pliants. Les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 seront disponibles que le mois prochain, mais il est néanmoins possible de les commander dès maintenant avec une offre de précommande bienvenue. On vous explique tout.

C’est quoi l’offre de précommande de Samsung sur les nouveaux Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 ?

Comme souvent à l’annonce des nouveautés, les précommandes des produits s’accompagnent d’offres plutôt intéressantes. Ne vous attendez pas à du -50%, mais jusqu’au 30 juillet, Samsung vous offre la nouvelle Galaxy Watch 6 pour toute précommande d’un Galaxy Z Fold 5 ou Galaxy Z Flip 5 sur son site.

En plus de la nouvelle montre connectée de Samsung, vous pouvez vous offrir un espace de stockage plus important sans augmenter la facture. Le Z Flip 5, disponibles en 256 Go et 512 Go, seront tous les deux au prix identique de 1 199 €.

De la même façon, le Galaxy Z Fold 5 de 1 To qui passe au prix du 512 Go, soit 2 039 € au lieu de 2 279 €. Idem donc pour le modèle avec 512 Go initialement à 2 039 € qui vous sera facturé, au prix de celui du 256 Go, à 1 899 €.

Samsung applique une remise supplémentaire d’une centaine d’euros pour la reprise de votre ancien téléphone. Pour la reprise d’un Galaxy Z, le montant de cette prime peut atteindre les 300 €.

Où précommander les nouveaux Samsung Z Flip 5 et Z Fold 5 ?

Sur le site officiel de Samsung

En plus d’offrir la nouvelle montre connectée de Samsung, qui donne envie d’être portée, le site officiel de Samsung met à disposition des coloris inédits que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Le Galaxy Z Flip 5

Les coloris habituellement proposés sont le : vert d’eau, graphite, lavande et crème. Samsung propose en plus les couleurs suivantes : argent, cobalt, vert et jaune.

Le Galaxy Z Fold 5

De base, le Galaxy Z Fold 5 est disponible en Bleu, Noir ou Crème. En commandant sur le site de Samsung, vous aurez le choix de deux coloris supplémentaires exclusifs : Cobalt et Argent.

Sur le Site de la Fnac

Les adhérents au programme de fidélité Fnac+ pourront bénéficier d’une remise de 50 € sur tous les modèles. En revanche, vous n’aurez pas la montre ni le bonus de reprise. Pour celles et ceux insensibles à l’augmentation de stockage offert, c’est toujours 50 € de pris.

Galaxy Z Flip 5

Ainsi, le Galaxy Z Flip 5 avec 512 Go, affiché à 1 339 €, revient à 1 049 € pour les détenteurs et détentrices de la carte Fnac+.

Le Galaxy Z Fold 5

Comme pour son frère, le Fold 5 gagne 50 € sur son prix, peu importe la taille de stockage choisie pour toutes celles et ceux disposants des avantages du programme de fidélité de la carte Fnac +.

Le modèle à 512 Go passe donc de 2 039 € à 1 899 €

Le modèle avec 1 To passe de 2 279 € à 1 989 €

C’est quoi ces nouveaux smartphones pliants Samsung ?

Commercialisés à partir du mois prochain, les nouveaux téléphones pliants de Samsung dévoilent leurs caractéristiques. De ce qu’on a pu en voir, les derniers téléphones pliants de Samsung peuvent enfin se plier complètement.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5

Outre le système de pliage qui fait intervenir une nouvelle charnière en forme de goutte d’eau, la principale grosse nouveauté sur ce modèle, c’est son écran externe. De 1,9 pouce, il passe à 3,4 pouces. Au-delà de sauter aux yeux, cette différence permet d’utiliser quelques applications, spécialement développées pour cet usage, sans avoir à ouvrir le téléphone. La puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, la plus puissante sur le marché pour Android, arrive et assure une expérience fluide et le modèle se décline avec 256 et 512 Go de stockage. Les finitions sont soignées et le Gorilla Glass Victus 2 le rend robuste. Plus fin de quelques millimètres, il se glisse plus aisément dans la poche.

Le Samsung Z Fold 5

Les changements sont moins spectaculaires sur le Fold 5, mais il est à noter que les nouvelles charnières permettent d’alléger le téléphone de 10 g et de l’affiner également de 2 mm une fois plié. Ce que l’écran intérieur de 7,6 pouces ne gagne pas en taille, il le gagne en luminosité. L’image est, en effet, plus lumineuse et le revêtement en Gorilla Glass Victus 2 rend le téléphone plus résistant. Déjà équipé d’un SoC Qualcom dans sa version précédente, le Fold 5 fait tout de même un upgrade et passe à la Snapdragon 8 Gen2. Capacité de la batterie et module photo restent identiques à l’ancienne version.

Le Galaxy Z Fold 5 a exactement le même format que son prédécesseur. Il est juste plus fin et plus léger. // Source : Numerama

