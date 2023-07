Numerama a essayé les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, qui seront lancés en août 2023. Il s’agit de smartphones pliants dans la lignée de leurs prédécesseurs, avec une différence notable : une charnière en forme de goutte d’eau. Elle leur permet de gagner en finesse et en légèreté, tout en étant plus esthétiques une fois fermés.

Avec son Galaxy Fold en 2019, Samsung est devenu le premier constructeur au monde à se lancer dans l’aventure des smartphones pliants. La marque coréenne a depuis renouvelé son catalogue, avec notamment un nouveau format à clapet (le Flip) et des mises à jour annuelles, introduisant des nouveautés technologiques à chaque fois. Les Fold et Flip ne sont pas encore devenus les smartphones vedettes de Samsung, mais ils constituent désormais une alternative de choix aux Galaxy S de la marque.

En 2023, après plusieurs années très conservatrices (le Galaxy Z Fold 4 était excellent, mais trop semblable au modèle précédent), Samsung fait enfin des efforts pour se renouveler. Ses Z Fold 5 et Z Flip 5 s’améliorent sur plusieurs aspects longtemps critiqués, dans l’espoir de convaincre enfin le grand public de leur utilité.

Plus fins, plus légers, plus faciles à transporter

Accordons-nous sur une chose, la nouveauté principale de cette génération 2023 n’est pas la plus facile à vendre. Pour cause, il s’agit d’un changement technique presque invisible pour l’utilisateur.

Samsung, pour la première fois en 4 ans, a décidé de mettre à jour la charnière qui permet à l’écran de se plier et de se déplier. Le Coréen adopte un mécanisme en forme de goutte d’eau, avec un écran enroulé là où il se plie, plutôt que juste courbé sur un seul point. Une décision qui lui permet de corriger un gros défaut des précédentes générations : les Z Flip 5 et Z Fold 5 peuvent enfin se plier complètement. Les précédents modèles, qui se pliaient en V, laissaient un petit trou d’air au niveau de la charnière, pour empêcher l’écran de se casser. Les nouveaux Galaxy Z n’ont plus ce problème.

Plié, le Galaxy Z Flip 5 est parfaitement symétrique. Ses prédécesseurs étaient plus épais en haut qu’en bas. // Source : Numerama

Conséquence immédiate de ce changement, Samsung peut enfin procéder à une cure d’amincissement. Cette dernière est assez modérée, puisque les composants nécessaires au bon fonctionnement de la charnière sont lourds, mais la différence d’épaisseur une fois fermé devrait se faire sentir en poche.

Z Fold 5 Z Fold 4 Z Flip 5 Z Flip 4 Poids 253 g 263 g 187 g 187 g Épaisseur 13,4 mm 15,8 mm 15,1 mm 17,1 mm

Précision importante : cette charnière en goutte d’eau n’est pas une idée originale. Avant Samsung, tous les constructeurs chinois qui se sont mis au pliant ont fait de même (Oppo, Xiaomi, Motorola…). Il est amusant de voir l’inventeur de la catégorie suivre ceux qui se sont inspirés de lui, mais c’est pour la bonne cause.

Le Galaxy Z Fold 5 a exactement le même format que son prédécesseur. Il est juste plus fin et plus léger. // Source : Numerama

Le Z Flip 5 gagne un vrai écran… inutilement bridé

Quoi d’autre ? Comme souvent ces dernières années, Samsung ne s’embête pas à changer une formule qui lui convient. Le Galaxy Z Fold 5 gagne quelques nouveautés, comme un écran ultra lumineux (1750 nits), un revêtement en verre Gorilla Glass Victus 2, un processeur Snapdragon 8 Gen 2 et un stylet S-Pen coloré qui s’accroche à une coque, mais le reste ne change pas. On a toujours un écran de 6,2 pouces devant et un grand écran plus carré de 7,6 pouces à l’intérieur, une caméra frontale sous l’écran et un triple module caméra (grand angle 50 Mpix, ultra grand-angle 12 Mpix et zoom x3 avec capteur de 10 Mpix). Rien de bien fou quoi.

Les trois couleurs du Z Fold 5, à côté d’un Z Flip 5. // Source : Numerama

En 2023, c’est le Galaxy Z Flip 5 qui gagne le plus. En plus de petites nouveautés pour faire comme son grand frère (processeur Snapdragon 8 Gen 2, verre Gorilla Glass Victus 2…), le téléphone à clapet de Samsung mise tout sur son nouvel écran de couverture. Oubliez l’affreux mini écran de 1,9 pouce du Flip 4, tout juste pratique pour lire ses notifications, Samsung passe à un grand écran de 3,4 pouces, qui permet d’utiliser quelques applications. On a envie de dire enfin, même si Motorola lui a grillé la priorité au printemps. Son Razr 40 Ultra était si réussi qu’il est difficile d’être hypé par l’annonce du Z Flip 5.

Sur le nouvel écran « fermé » du Galaxy Z Flip 5, on peut accéder à ses notifications, à Samsung Pay, aux réglages du smartphone et à des widgets. Quelques applications sont également compatibles… mais pas toutes. Ce choix nous étonne énormément, puisqu’il réduit considérablement l’intérêt de l’écran de couverture du Z Flip 5. Si un développeur ne met pas à jour son app pour le smartphone de Samsung, alors il sera impossible de la lancer sur le petit écran. C’est dommage, surtout quand on sait que Motorola ne bride pas le petit écran de son téléphone pliant.

Impossible de mettre un autre clavier que celui de Samsung sur le Z Flip 5. // Source : Numerama

Le Galaxy Z Flip 5 sera une réussite s’il est utilisable fermé. Autrement, s’il faut l’ouvrir à chaque fois, alors son intérêt sera plus que limité. Notre test complet dans les prochains jours vous dira ce qu’il en est.

En ce qui concerne les autres caractéristiques, le Galaxy Z Flip 5 partage beaucoup avec le précédent modèle. Écran de 6,7 pouces, double module caméra (12 + 12 ultra grand-angle), batterie de 3 700 mAh… Rien de neuf.

Le petit écran du Z Flip 5 permet de consulter des informations de manière détaillée. // Source : Numerama

Toujours à des tarifs très élevés

2023 est-elle enfin l’année de la dégringolade des prix pour les Flip et Fold de Samsung, de plus en plus populaires mais toujours trop chers pour de nombreuses personnes ? La réponse est non. Si les prix devraient diminuer dans les prochains mois, comme avec leurs prédécesseurs, Samsung maintient des tarifs très élevés cette année.

Galaxy Z Flip 5 Galaxy Z Fold 5 256 Go 1 199 euros 1 899 euros 512 Go 1 339 euros 2 039 euros 1 To 2 279 euros

La nouvelle charnière des Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 sera-t-elle suffisante pour leur permettre de briller ? Il reste un point que Samsung n’a pas encore éliminé : le pli au milieu de l’écran, pourtant vivement critiqué par les personnes qui n’ont jamais essayé ces téléphones. Nous avons déjà hâte de les tester, pour vous dire si l’heure du pliant a enfin sonné.

