Utilisé par des milliers d’Européens malgré son indisponibilité officielle, Threads n’est plus accessible dans l’Union européenne depuis le 14 juillet. Le plus étonnant est qu’un VPN ne permet pas de contourner l’interdiction.

Stratégiquement parlant, la décision de Meta de bloquer complètement Threads en Europe ressemble à de l’auto-destruction. Le concurrent de Twitter, qui vient de dépasser les 100 millions d’utilisateurs, est devenu si populaire que des milliers de personnes ont triché pour l’installer en Europe. Même si Meta a décidé de ne pas le lancer officiellement dans l’Europe avant l’entrée en vigueur du DSA, le groupe de Mark Zuckerberg avait tout à gagner en laissant des « early adopters » fédérer des communautés locales avant le lancement officiel.

Pourtant, depuis le 14 juillet, Threads est complètement bloqué en Europe. On ne parle pas d’un blocage géographique basé sur une adresse IP, mais de quelque chose de beaucoup plus radical. Un VPN ne change rien : tout compte créé en Europe est inaccessible. Meta a confirmé être à l’origine de cette décision, qui pourrait détruire toute la hype autour de Threads en quelques jours.

Il n’est pas possible de revenir sur Threads pour l’instant

Même en se rendant physiquement aux États-Unis, il n’est pas certain que Threads remarche. Meta a complètement désactivé les comptes créés depuis un compte Instagram européen, probablement pour les réactiver plus tard. Le seul moyen de revenir sur Threads est de mettre un VPN, de créer un nouveau compte Instagram estampillé États-Unis et de fabriquer un nouveau compte Threads. Lui fonctionnera partout.

Ce qu’il se passe quand on tente d’écrire sur Threads avec un compte français. // Source : Numerama

Threads commencerait à chuter

Encore plus étonnant, ce bridage maison intervient à un moment où l’engagement sur Threads serait en baisse, après un début record. CNBC rapporte que le nombre d’utilisateurs actifs chaque jour a baissé de 20 % entre la lancement et les 11 et 12 juillet, tandis que les utilisateurs ne passeraient plus en moyenne que 10 minutes par jour dans l’application, contre 20 avant.

Pour Threads, qui vient de déployer sa première mise à jour et promet plusieurs nouveautés majeures, l’enjeu principal de prochain mois est de garder ses utilisateurs, pour les détourner progressivement de Twitter. En excluant si fermement l’Union européenne, sans lui donner aucune visibilité sur un lancement officiel, Meta n’envoie pas les bons messages. C’est dommage, Threads était très bien parti.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !