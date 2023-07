Depuis le 14 juillet 2023, les Européens ne peuvent plus utiliser l’application Threads, lancée par Instagram (Meta) une semaine plus tôt.

La fête aura duré une petite semaine avant que Meta ne serre la vis. Depuis vendredi 14 juillet, les utilisateurs et utilisatrices européennes ne peuvent plus utiliser correctement Threads, la nouvelle app du groupe Meta.

Numerama a pu observer les mêmes blocages que de nombreux internautes français : il est possible de consulter le fil d’actualité, mais plus de publier des messages ou de voir les mentions sur son compte.

Pourquoi les Européens n’arrivent-ils plus à utiliser Threads ?

Que s’est-il passé ? Il semblerait qu’Instagram ait appliqué de nouvelles restrictions à Threads, qui n’était officiellement pas disponible en France et en Europe, à cause des réglementations concernant la protection des données en vigueur sur ce territoire. Les deux grands textesr récents, le DSA (Digital Services Act) et le DMA (Digital Market Act), sont notamment concernés.

Il était néanmoins possible de télécharger et installer facilement (et sans enfreindre la loi) Threads.

« Échec de l’importation de la publication », peut-on lire lorsque l’on essaie de poster un message sur Threads depuis le 14 juillet depuis un compte européen. Il n’est plus non plus possible de consulter les profils des autres utilisateurs et utilisatrices du réseau social de microblogging. Lorsqu’on consulte un profil, la mention « Contenu non disponible » s’affiche.

Meta n’a pas communiqué officiellement sur ces nouvelles restrictions. Contactée par TechAndCo, la firme a toutefois confirmé être bien à l’origine du blocage : « Threads n’est actuellement pas disponible dans la plupart des pays européens et nous avons pris des mesures supplémentaires pour empêcher les gens basés dans ces pays d’y accéder pour le moment. »

