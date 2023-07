Depuis la sortie de l’AirTag d’Apple en 2021, plusieurs personnes ont témoigné sur les réseaux sociaux que cet objet de géolocalisation avait été placé dans leur sac ou leur voiture pour les pister. On vous donne quelques conseils à suivre si cela vous arrive.

« J’ai remarqué qu’il était dans ma voiture. Je me suis mise à le faire sonner plusieurs fois, je l’entendais, mais je n’arrivais pas à mettre la main dessus. ». Début juillet, Myriam, 18 ans, livrait à Numerama son témoignage : quelques semaines plus tôt, elle avait découvert qu’un AirTag avait été installé dans sa voiture, et la suivait. Une pratique illégale, car elle viole la vie privée et peut constituer un moyen de harceler une victime.

Faire sonner un AirTag

Si un AirTag est caché dans vos affaires et que vous possédez un iPhone, comme Apple a mis en place des mesures pour lutter contre le détournement de son produit, vous recevrez probablement une notification sur votre smartphone. Ensuite, en le faisant sonner, vous serez en mesure de le chercher plus efficacement.

Sur Android, c’est plus compliqué, il faut télécharger une application et scanner manuellement, pour vérifier qu’aucun objet de géolocalisation ne se trouve autour de vous. Cela pourrait changer, puisque Apple et Google se sont récemment associés pour mettre fin à ce problème.

Conseils à suivre si quelqu’un vous piste à l’aide d’un AirTag

Une fois l’objet retrouvé, il est important de prendre le problème au sérieux. Une personne qui tente de connaitre vos déplacements, votre adresse ou votre lieu de travail en utilisant un AirTag, pourrait très bien vous porter atteinte physiquement par la suite. Ne laissez donc pas perdurer la situation. Sur Twitter, Matthieu Audibert, un officier de gendarmerie, donne la marche à suivre :

Ne jetez pas l’objet et n’enlevez pas sa pile. L’AirTag peut constituer une preuve. En plus, si vous êtes chez vous et que vous décidez de le mettre hors tension, le AirTag va afficher sur le smartphone de celui qui le détient (potentiellement votre stalker), la dernière position qu’il a émise sur le réseau Localiser d’Apple. Cette personne pourrait donc obtenir votre adresse approximative.

L’AirTag peut constituer une preuve. En plus, si vous êtes chez vous et que vous décidez de le mettre hors tension, le AirTag va afficher sur le smartphone de celui qui le détient (potentiellement votre stalker), la dernière position qu’il a émise sur le réseau Localiser d’Apple. Cette personne pourrait donc obtenir votre adresse approximative. Récupérez le numéro de série . Pour l’obtenir, placez le haut de votre iPhone près de la partie blanche de l’AirTag. Une page web va alors s’ouvrir avec le numéro de série et les quatre derniers chiffres du numéro de téléphone du propriétaire, ce qui peut vous servir à l’identifier s’il s’agit d’un proche. Prenez en note ou faites une capture d’écran de ces informations. Le numéro est également affiché au niveau de la pile, Apple vous indique comment le repérer ici.

. Pour l’obtenir, placez le haut de votre iPhone près de la partie blanche de l’AirTag. Une page web va alors s’ouvrir avec le numéro de série et les quatre derniers chiffres du numéro de téléphone du propriétaire, ce qui peut vous servir à l’identifier s’il s’agit d’un proche. Prenez en note ou faites une capture d’écran de ces informations. Le numéro est également affiché au niveau de la pile, Apple vous indique comment le repérer ici. Rendez-vous au commissariat puis déposez plainte contre X. Il est illégal de pister une personne sans son consentement selon l’article 226-1 du Code pénal. Vous êtes donc en mesure d’enclencher une procédure judiciaire. D’après Apple, les autorités peuvent leur demander des informations dans le cadre d’une information judiciaire. « Apple s’est toujours engagé à fournir les informations demandées par le biais de procédures fondées sur le plan juridique », indique l’entreprise. Comme l’écrit Matthieu Audibert, « il est possible de remonter jusqu’au propriétaire ».

