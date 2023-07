Le nouveau réseau social similaire à Twitter, lancé par Mark Zuckerberg et son groupe Meta, attire de nombreux Français. Mais, ceux-ci n’ont pas toujours conscience qu’ils téléchargent en fait une app d’intelligence artificielle du même nom.

Alors que la France est toujours privée de Threads, le concurrent de Twitter développé par Instagram, l’engouement mondial autour de cette nouvelle application lancée dans 100 pays et qui a déjà 100 millions d’utilisateurs en cinq jours, a quand même gagné notre territoire. À tel point que certains de nos concitoyens se trompent et téléchargent, sans le savoir, la mauvaise application.

S’il reste possible d’utiliser Threads en France — mais en l’installant, l’application n’est pas disponible sur l’App Store et le Play Store français, en raison des lois européennes sur la protection des données. Cela complique donc son accès, surtout si l’on ne sait pas bien comment s’y prendre.

Mais l’annonce d’un concurrent au Twitter en déclin d’Elon Musk a été telle que certains Français, pas forcément au courant que Threads, n’était pas disponible en France, sont quand même allés sur l’App Store pour télécharger et tester la fameuse application, qui pourrait bien concurrencer sérieusement Twitter.

Il ne faut pas confondre Threads et Threads

Sur iOS en France, il existe bien une application nommée Threads for Insta. Mais, quand on se penche dessus, il s’agit en fait d’une application d’IA générative qui permet de créer des threads, justement pour les poster sur Instagram et avoir plus de visibilité. Sauf que beaucoup se sont trompés (d’autant que les deux logos se ressemblent) en pensant qu’il s’agit de la nouvelle application dont tout le monde parle en ce moment.

Avoir le même nom que le nouveau réseau social de Meta semble avoir du bon, puisque Threads for Insta, l’appli d’IA plutôt inconnue jusqu’alors, est le 10 juillet la 4ᵉ appli la plus téléchargée en France sur iOS. Et, dans la catégorie réseaux sociaux, l’application est même en tête des téléchargements, devant WhatsApp, BeReal ou Facebook. Une manière de surfer sur la tendance Threads presque trompeuse ? Ces chiffres confirment en tout cas l’engouement dans l’hexagone pour la nouvelle app de migroblogging, qui a été lancé le 6 juillet.

