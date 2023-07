Lancé le 5 juillet 2023 par Meta, le réseau social Threads a déjà su attirer des millions de curieux, dont plusieurs comptes majeurs. À quoi ressemble Threads ? Peut-il remplacer Twitter ? Voici notre avis à chaud.

Threads, un Twitter à la sauce Instagram ? Parfois, les descriptions les plus courtes sont les meilleures. Le 5 juillet 2023, le groupe Meta a lancé ce qu’il présente comme un « pari risqué », qui vise à développer une « alternative saine » au Twitter d’Elon Musk. Threads ne réinvente pas la roue, mais veut proposer aux fans de Twitter agacés par Elon Musk une nouvelle maison. Son interface est grandement similaire à celle de Twitter, en un peu plus moderne et moins chargée.

Si Threads n’est pas encore disponible en France, il est déjà possible de l’installer sur un iPhone ou un smartphone Android en bidouillant un peu. Nous l’avons fait le 6 juillet à 1 heure du matin, au moment du lancement. Voici nos premiers retours après 3-4 heures dans l’application, pour une vingtaine de publications et discussions.

Threads, un réseau social intégré à Instagram

Adam Mosseri, le patron d’Instagram, le reconnaît lui-même : le pari de Threads est très ambitieux. Pour cause, les nouveaux réseaux sociaux qui ont percé ont toujours proposé de nouvelles choses, qui ont apporté des nouveautés à Internet.

Avec Threads, Instagram espère récupérer les usagers de Twitter, tout en attirant les amoureux d’Instagram vers le micro-blogging, alors que la plupart d’entre eux n’ont jamais été intéressés par Twitter. Le réseau social d’Elon Musk a moins de 400 000 utilisateurs, Instagram en a 2,5 milliards. À terme, Mark Zuckerberg vise le milliard d’utilisateurs sur Threads, de quoi enterrer Twitter.

Les différents onglets de Threads. // Source : Numerama

Sans surprise, au premier démarrage, Threads s’appuie sur Instagram. Meta aurait tort de s’en priver, pourquoi repartir de zéro quand on peut potentiellement attirer 2,5 milliards de personnes ? Threads est aujourd’hui une application à télécharger séparément, mais tout laisse penser qu’il pourrait un jour mieux être intégré aux autres services de Facebook (Instagram bien sûr, mais aussi WhatsApp, Messenger ou Facebook…).

Threads ne pose que très peu de questions à ses utilisateurs. Veulent-ils un compte public ou privé ? Quelle bio souhaitent-ils importer ? Quelle image de profil ? Threads laisse la possibilité de faire comme sur Instagram, ou différemment. Le réseau social de Meta prévient aussi qu’il compte être ouvert, avec la possibilité d’accéder aux comptes d’autres plateformes comme Mastodon, mais cette fonctionnalité n’est pas encore disponible.

Une fois son compte configuré, Meta propose de s’abonner à ses amis Instagram déjà présents sur Threads, mais pas à ceux de Twitter. Une belle occasion de constater que ces deux cercles sont rarement les mêmes, ce qui laisse penser qu’il sera difficile de tout transférer.

Au premier démarrage, Threads ressemble à un Twitter du futur. On a un flux moderne, avec des messages dans une interface très épurée. On peut les liker, répondre, les repartager (l’équivalent d’un retweet) ou les partager sur d’autres plateformes. Les onglets en bas, qui permettent de rechercher des comptes, d’écrire un thread (un tweet), d’accéder à ses notifications ou à son profil ressemblent à ceux de Twitter.

Un réseau social déjà vivant, mais le restera-t-il ?

Les premiers chiffres de Threads le confirment : l’engouement est là. Avec 10 millions d’inscrits en seulement quelques heures, sans l’Union européenne, le réseau social de Meta a de quoi faire trembler Elon Musk. Il suffit de se rendre dans le fil d’actualité, qui mélange les abonnements et une sélection algorithmique, pour voir à quel point Threads est vivant. Les blagues virales sont déjà là, de grandes discussions ont commencé et, surtout, Threads a déjà convaincu des comptes importants de venir. Mark Zuckerberg, PlayStation, Marvel, Sony, Edouardo Camavinga, Le Monde, Elon Jet, Manchester City, le New York Times, Marques Brownlee, Oppo, Jimmy Fallon ou même Numerama… En quelques heures, Threads a attiré plus de monde que la plupart des autres rivaux de Twitter.

Threads ressemble déjà à Twitter, alors que Mastodon et Bluesky sont moins vivants. // Source : Numerama

Reste à répondre à la question la plus importante : tout ce monde va-t-il rester ? Threads est le réseau social le plus cool du moment, mais réussira-t-il à s’imposer durablement ? Les créateurs venus en masse prendront-ils le temps de publier sur Twitter et sur Threads séparément, alors que leurs abonnés sont moins nombreux sur le réseau social de Meta que sur la plateforme d’Elon Musk ?

Pour devenir incontournable, Threads va devoir se développer massivement. La bonne nouvelle est que Meta a de nombreuses possibilités, comme le lancement d’une version web, l’intégration des Reels (les vidéos courtes d’Instagram concurrentes de TikTok), un meilleur lien avec Instagram ou la possibilité de monétiser ses publications. En l’état, Threads a des airs de bêta. Tout laisse penser que Meta a profité de la crise lancée par Elon Musk, qui a restreint l’accès à Twitter, pour lancer son produit maintenant.

Sur Threads, Mark Zuckerberg a décidé de jouer la transparence. Il répond aux demandes et promet de ne pas troller, comme Elon Musk. // Source : Numerama

Pourquoi on a envie de croire à Threads

Faut-il être optimiste ou pessimiste ? L’échec du métavers l’a prouvé, Meta ne rime pas toujours avec succès. Cependant, Threads semble avoir un vrai avantage : les comptes puissants le soutiennent, ce qui n’a jamais été le cas avec les précédentes grosses initiatives de réseaux sociaux décentralisés. Cet élément important, couplé à son lien avec Instagram et ses 2,5 milliards d’utilisateurs, en font le réseau social le plus prometteur du moment.

La route est encore longue, mais Mark Zuckerberg tient peut-être son prochain gros succès. Threads fera-t-il tomber Twitter ?

