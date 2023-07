[Deal du jour] Xiaomi propose de nombreux produits pour la maison, dont une gamme de ventilateurs connectés. Le Smart Standing Fan 2 est un ventilateur de qualité, et encore plus abordable en promotion pour les soldes d’été.

C’est quoi, la promotion sur ce ventilateur de Xiaomi ?

Le ventilateur Mi Smart Standing Fan 2 est normalement vendu au prix de 99,99 € sur le site officiel de Xiaomi, mais est souvent en rupture. Il est en ce moment disponible sur Amazon au prix de 74,11 €.

👉 Ne ratez aucune offre pendant les soldes grâce à notre guide spécialement dédié.

C’est quoi, ce ventilateur de Xiaomi ?

Si le Smart Standing Fan 2 figure dans notre guide des ventilateurs à choisir en 2023, ce n’est pas pour rien. Son design est classique et discret, avec un style droit et minimaliste dépourvu de courbes. Ses dimensions de 1 000 × 343 × 330 mm, pour un poids de 3 kg, le rendent facile à déplacer d’une pièce à une autre, et à placer un peu partout. Un bouton permet de régler la hauteur du support pour le mettre sur un meuble, ou directement au sol. Il est aussi inclinable vers le haut et vers le bas.

Son jeu de doubles pâles (7+5) tournent simultanément et augmentent ainsi le débit d’air pour une meilleure ventilation. Il peut aisément ventiler une grande pièce, grâce à sa portée de 14 m et sa ventilation à 140°. Son moteur en courant continu fournit une vitesse constante, pour un débit d’air maximal de 20 m³/min. Le moteur CC du ventilateur de Xiaomi offre une bonne durée de vie, ainsi qu’une consommation d’énergie plus faible. De plus, les pales tournent avec une grande fluidité, le plus silencieusement possible.

Le Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2. // Source : Xiaomi

Est-ce que ce ventilateur est une bonne affaire en promotion ?

C’est une bonne affaire pour un ventilateur performant et connecté. Car oui, le Standing Fan 2 peut en effet se connecter au Wi-Fi et être contrôlé via l’application Xiaomi Home, disponible sur votre smartphone ou tablette. Cette dernière vous permet de régler la vitesse du ventilateur, ou de le programmer sur 24 h. Google Assistant et Amazon Alexa sont aussi présents, afin de piloter le ventilateur au son de votre voix. Dommage que les commandes vocales soient limitées.

Xiaomi promet un bruit de 30,2 dB minimum, et un niveau sonore maximum du débit d’air de 55,8 dB. Sans être le plus silencieux des ventilateurs, son niveau sonore reste relativement bas pour un ventilateur performant.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Notre sélection de smartphones soldés

👉 Découvrez les PC portables soldés à ne pas manquer

👉 Notre sélection des meilleurs téléviseurs en solde

👉 Notre guide spécial vélos à assistance électriques soldés

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.